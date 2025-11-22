Un phénomène météorologique rare au pôle Nord pourrait provoquer un hiver précoce et glacial en Suisse. Les météorologues observent un réchauffement stratosphérique soudain qui pousse l'air arctique vers le sud et pourrait entraîner des semaines de vagues de froid.

Un hiver glacial risque de s'abattre sur la Suisse

Daniel Macher

Les premières neiges sont tombées et certaines remontées mécaniques viennent tout juste d'ouvrir. Rien d'inhabituel pour la mi-novembre, mais au bout du monde, au-dessus du pôle Nord, un étrange phénomène pourrait impacter toute la météo de l'hémisphère Nord, en particulier la Suisse. En effet, les météorologues observent un réchauffement stratosphérique soudain (SSW) qui, paradoxalement, n'apporte pas de chaleur, mais provoque des vagues de froid de plusieurs semaines.

En hiver, un puissant vortex polaire se forme à une altitude d'environ 10 à 50 kilomètres: un système annulaire d'air glacial et de forts vents d'ouest. En temps normal, ce vortex reste stable. Mais lorsque la stratosphère au-dessus du pôle se réchauffe fortement et en peu de temps, les vents s'inversent, le tourbillon s'affaiblit, voir se divise. C'est précisément ce qui semble se produire en ce moment.

Par conséquent, l'air froid arctique s'échappe vers le sud et peut modifier les conditions météorologiques dans tout l'hémisphère nord pendant des semaines. Selon les météorologues américains, le nord des Etats-Unis et le sud du Canada devraient être particulièrement touchés. Mais l'Europe – et donc la Suisse – pourrait aussi en ressentir les conséquences.

A quoi peut s'attendre la Suisse?

Si un puissant réchauffement stratosphérique soudain se produit, l'Europe centrale a plus de risque d'être prise dans un vent d'est. Et pendant l'hiver, un vent d'est depuis la Russie est souvent glacial. Selon les experts, l'Allemagne peut déjà s'attendre à subir une vague de froid plus mordante que d'habitude. De même, la Suisse pourrait, selon la position des zones de haute et basse pression, glisser dans une longue phase de froid.

Des chutes de neige plus fréquentes sont donc à prévoir pour la région alpine, tandis qu'en plaine, le gel s'éternisera plus longtemps. Ces conditions météo assez habituelles en hiver se produiront bien plus tôt cette année et plus intensément que prévu pour une fin de novembre.

Un phénomène météo rare

A noter que les puissants réchauffements stratosphériques (SSW) se produisent normalement en janvier ou février. Il est exceptionnellement rare qu'un tel phénomène arrive en novembre. Depuis les années 1950, un SSW précoce n'a été observé qu'une seule fois au mois de novembre, en 1958. Cette année, l'événement devrait même commencer encore plus tôt.

Les météorologues estiment que les effets de ce SSW précoce pourraient se faire sentir de la fin novembre jusqu'à une bonne partie du mois de décembre, peut-être même jusqu'au Nouvel An. Et si un puissant anticyclone s'installe aussi en Russie, nous risquons d'avoir encore plus froid.

Rien ne garantit un hiver particulièrement froid et difficile. Mais la probabilité de vagues de froid prolongées augmente significativement. Voici les conséquences possibles pour la Suisse:

Plus de neige en haute altitude, peut-être déjà en décembre.

Des températures plus froides en moyenne altitude, surtout si un vent d'est arrive.

Des phases de gel persistantes en plaine, si la situation météo s'installe durablement.

Les prochains jours seront décisifs pour savoir si la Suisse connaîtra un hiver particulièrement glacial. Une chose est sûre: l’atmosphère au-dessus du pôle Nord est en pleine mutation, et nous, dans l’hémisphère Nord, sommes au cœur de ces bouleversements.