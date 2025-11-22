Les devins météo du Muotathal sont formels: il faudra aller chercher la neige dans les hauteurs pour Noël. Un vent chaud balayera la plaine et le temps sera hivernal seulement en haute altitude.

Pourra-t-on passer le jour de Noël sous la neige cette année?

Pourra-t-on passer le jour de Noël sous la neige cette année?

1/6 Martin Holdener s'appuie sur le comportement des souris pour ses prévisions météo. Photo: wetterpropheten.ch (PD)

Flavia Schlittler

Nous le savons tous: un Noël sous la neige, c'est magique. Du moins, beaucoup plus que sous la pluie. Mais pour notre plus grand malheur, il neige rarement le Jour J. C'est pourquoi Blick s'est renseigné auprès des cultissimes devins de la météo du Muotathal (SZ), qui suivent leurs observations ancestrales de la nature et nous livrent des prévisions étonnamment justes. Quelles chances avons-nous de vivre un Noël blanc en pleine cette année?

Martin Holdener base ses prévisions sur le comportement des souris. Et il est sans appel: «Il ne neigera pas pour Noël en plaine et il fera assez chaud. Même s'il neigera juste avant les fêtes, un vent chaud balayera tout. En tout cas, je ne vois pas de signe de pluie. Il neigera pour Noël seulement à partir d'environ mille mètres d'altitude.»

De son côté, Karl Laimbacher base ses prévisions sur ses douze ruches. La précocité et l'intensité avec lesquelles les abeilles se nourrissent lui indiquent que l'hiver approche. «Je prévois de la neige entre le 8 et le 23 décembre. Le vent chaud aura déjà attaqué la neige pour Noël. Le temps restera beau jusqu'à la fin de l'année. Pour faire du ski, l'idéal serait de monter sur des pistes à 1200 mètres.» Il reste toutefois optimiste pour la Saint-Nicolas: «Il est bien possible qu'il neige le jour J, même dans la grande ville.»

Saint Nicolas et son GPS

De son côté, Roman Ulrich, devin météo qui s'appuie traditionnellement sur les règles agricoles, prévoit beaucoup de brouillard pour le 6 décembre: «Saint Nicolas devra mettre son GPS ou aller patienter au bistrot». Pour les fêtes de fin d'année en revanche, il est plus clair: «Il pourrait neiger pour Noël en montagne, mais pas en dessous de mille mètres. Il fera beau jusqu'au 24 décembre. Il y aura de la neige avant et après, et à partir de huit cents mètres au moins.»

En ce qui concerne les prévisions, les six présentateurs météo du Muotathal sont unanimes, pour une fois: «Tous les habitants en plaine peuvent faire une croix sur un Noël enneigé. Il fera chaud et sec. Si vous voulez de la neige pendant les fêtes, il faudra aller à la montagne.»