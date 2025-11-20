Dernière mise à jour: il y a 25 minutes

Publié: il y a 58 minutes

Cette fois, on y est! La neige a fait une apparition remarquée sur le Plateau romand. A Jorat-Mézières, dans le canton de Vaud, les habitants se sont réveillés sous un magnifique manteau blanc. Et les flocons devraient continuer à tomber dans les jours à venir.

C'est parti! Les premières neiges sont tombées sur le Plateau romand

C'est parti! Les premières neiges sont tombées sur le Plateau romand

1/2 Cette année, la commune Jorat-Mézières, dans le canton de Vaud, a eu droit à ses premiers flocons le 20 novembre déjà!

Georg Nopper et Leo Vonlanthen

Les températures frôlent le zéro degré ce jeudi matin, y compris en plaine! Mieux encore – ou pire, c'est selon – les premières neiges de l'année ont fait leur arrivée sur le Plateau romand.

Comme le montrent des images transmises par un lecteur de Blick, la commune vaudoise de Jorat-Mézières s'est réveillée couverte d'or blanc. Selon MeteoNews, de nombreux endroits situés à basse altitude devraient accueillir leurs premiers flocons entre jeudi et vendredi. Le portail évoque également un risque «modéré» de verglas. Les automobilistes sont prévenus!

Un magnifique manteau blanc a recouvert la commune vaudoise de Jorat-Mézières ce jeudi! Photo: Allan Vega

Les premiers centimètres en plaine?

Des couches de plusieurs centimètres pourraient d'ores et déjà se former en plaine. Le cas échéant, les premiers manteaux apparaîtront «un peu plus tôt que la moyenne, et à un moment comparable à l’an dernier», note Meteo News.

Le portail précise: «lors du premier épisode neigeux du 21 au 22 novembre, des quantités record avaient même été relevées localement», rappelle MeteoNews. Reste à savoir si la neige se déposera sur la durée, ou si elle fondra aussi vite qu'elle est apparue.

Les pneus d'hiver obligatoires!

Sans surprise, des chutes de neige sont également attendues le long des Alpes à compter de jeudi matin. Quant au Plateau, s'il n'est pas pleinement recouvert jeudi, il pourrait bien l'être dans la nuit de dimanche à lundi. Avec des maximales qui peineront à dépasser le zéro et de probables gelées matinales, «les pneus d’hiver sont absolument indispensables», avertit MeteoNews.

La limite des chutes de neige devrait remonter dès lundi. En plaine, les températures devraient osciller entre les 2 et les 5 °C en début de semaine