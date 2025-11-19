La première neige de la saison est attendue ce jeudi, jusque dans les villes suisses de plaine. Cette arrivée précoce devance les moyennes habituelles dans plusieurs villes suisses, mais n'atteindrait aucun record. Quelques statistiques du premier manteau blanc.

La première neige de la saison en plaine… en 3 statistiques

La première neige de la saison en plaine… en 3 statistiques

1/5 Récemment, en 2022, le premier épisode de neige en plaine est arrivé un 9 décembre, du moins ici à Lausanne. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

«En novembre, si la première neige ne prend pas, de l’hiver elle ne prendra.» Ce proverbe météorologique pourrait bien dicter la suite de la saison, du moins en plaine. Les premiers centimètres de neige sont annoncés en basse altitude au petit matin de ce jeudi 20 novembre.

Il faudra donc voir si elle tiendra le coup. On pourrait espérer un Noël blanc. Mais trêve de bavardages: intéressons-nous à quelques statistiques sur la première neige de la saison, basés sur un article de blog de Météo News paru mercredi.

1 Une question de centimètres… et de réveil matinal

Suffit-il d’un flocon pour dire que l’on vit la première neige? Les météorologues ont la réponse à cette question. La neige fraîche fond vite, c’est pourquoi deux critères doivent être réunis pour qu’elle soit dite «mesurable»: l’un de taille et l’autre temporel.

«Un jour avec une couche de neige n’apparaît dans les statistiques que s’il y a au moins 1 centimètre de neige à 6h UTC (ndlr: à 7h du matin heure suisse), explique Météo News. Il est donc tout à fait possible qu’il ait fait blanc à un moment donné, mais que ce jour n’apparaisse pas comme un jour de neige dans les statistiques météorologiques.»

2 Première date moyenne: on a de l’avance

Plus de la moitié des stations d’observation des plus grandes villes suisses vivent leur première neige en moyenne lors de la première quinzaine de décembre. S’il neige bel et bien jusqu’en plaine cette nuit, on sera alors un peu plus tôt.

Côté romand, il faut aller à Neuchâtel pour trouver la neige la plus précoce. En moyenne, c’est le 4 décembre que vient le premier manteau blanc (la même date qu’à Berne). A Sion, il vous faudra généralement attendre le 11 décembre. Et à Genève, vous devrez poireauter – en moyenne toujours – jusqu’au 17 décembre, une semaine avant Noël.

En Suisse alémanique, c’est à Saint-Gall que la neige arrive le plus tôt: le 11 novembre déjà. Mais il faut dire que la ville s’élève à environ 700 m d’altitude. Et la palme du plus tardif revient à Lugano et à son climat tempéré. C’est carrément le 25 décembre qu’arrivent les premiers gros flocons.

3 Couche de neige la plus précoce: là, on a du retard

Dites-vous qu’il a neigé un 5 septembre 1984 à Coire. Vous l’avez compris, on parle enfin des records de première neige, celles qui sont arrivées au plus tôt dans la seconde partie de l’année.

Là, il fait plus vite frisquet du côté des cités de Suisse alémanique. Outre le record de Coire, on trouve un 24 septembre 2002 à Saint-Gall et pas mal de dates en octobre pour le reste – Bâle, Berne, Zurich, Lucerne. Même si les Annales de la Centrale suisse de météorologie rappellent un 28 septembre 1885 neigeux à la station de mesure de Zurich (un siècle avant le début des données en 1985 à Zurich Aéroport).

A Genève et Sion, où les données ne datent que de 1958, les chiffres de précocité sont voisins. Un 4 novembre 1980 au bout du Léman et un 29 octobre 2008 en Valais. A Neuchâtel, il faut remonter jusqu’en 1939, un 26 octobre, pour trouver un peu de peuf.

Depuis 1931, la date varie fortement d’une année à une autre. «Vu le réchauffement global observé au cours des dernières années, on pourrait s’attendre à ce que la première couverture neigeuse tende à être enregistrée de plus en plus tard, détaille Météo Suisse. Or, avec les données originales à disposition, cette tendance ne se dégage pas.»