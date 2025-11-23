DE
Jusqu'à -26,3 degrés!
La Suisse se réveille frigorifiée après une nuit glaciale

La Suisse a connu une nuit glaciale, avec des températures extrêmes enregistrées dans plusieurs régions. À La Brévine, le thermomètre est descendu jusqu'à -26,3 degrés, tandis que d'autres localités ont également connu des températures quasi record.
Il a fait moins 26,8 degrés à la Brévine (NE).
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse vient de traverser une nuit très froide. Il y a encore dix jours, un nouveau record de température pour un mois de novembre avait été enregistré à Delémont (JU) avec 23,5 degrés. Mais aux premières heures de dimanche, le thermomètre y indiquait -9,1 degrés.

La nuit de samedi à dimanche a été particulièrement froide à La Brévine (NE): vers 2h du matin, MétéoSuisse a enregistré -26,3 degrés. La station de mesure se situe à 1042 mètres d’altitude. Il faisait un peu moins froid – si l’on peut dire – à Buffalora (GR), avec -23,7 degrés à environ 1970 mètres d’altitude, et à Samedan (GR), aux alentours de 1700 mètres, où le thermomètre affichait -20,3 degrés.

Les régions plus basses aussi concernées

Le froid était également mordant dans des régions plus basses. MétéoSuisse a relevé par exemple -14,5 degrés à Marsens (FR) (environ 700 m d’altitude). À Langnau, dans l’Emmental (BE), le thermomètre est descendu à -13,1 degrés. Il a fait -11,2 degrés à Thoune (BE), et la station de Kloten (ZH) affichait -9,1 degrés.

Pour l’après-midi de dimanche, MétéoSuisse prévoit des températures comprises entre 0 et 4 degrés dans les régions de plaine. Un déplacement au Tessin ne devrait guère satisfaire les amateurs de chaleur: MétéoSuisse n'y prévoit guère plus que 6 degrés.

