Vendredi, un homme a foncé avec sa voiture dans le lac de Lungern (OW) avec sa fillette à bord. Le commandant des pompiers Sämi Zumstein-Böbner est passé par hasard et n'a pas hésité une seconde à plonger.

Un pompier héroïque saute dans l'eau glacée pour sauver un père et sa fillette

Un pompier héroïque saute dans l'eau glacée pour sauver un père et sa fillette

1/6 Une voiture est tombée dans le lac à Lungern (OW) vendredi en début de soirée. Photo: Kantonspolizei Obwalden

Qendresa Llugiqi

Il commence à faire nuit et il a déjà beaucoup neigé à Lungern (OW) lorsque le pompier Sämi Zumstein-Böbner quitte sa maison vendredi vers 17 heures. Ce père de deux enfants doit en fait se rendre à un rendez-vous, mais soudain, il s'arrête net: «J'ai vu une voiture quitter la route, dévaler une pente raide et tomber dans le lac de Lungern», explique le commandant des pompiers locaux lorsque Blick le contacte samedi midi.

Il avance avec sa voiture jusqu'au lieu de l'accident et s'arrête. «J'ai vu la voiture flotter dans l'eau. Au bout de la rue, deux passants m'ont rejoint. Je leur ai dit d'alerter immédiatement la police et les pompiers».

Comme l'a indiqué la police cantonale d'Obwald dans la nuit de vendredi à samedi, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule pour des raisons encore inconnues et est tombé dans le lac de Lunger. Sa fille de cinq ans se trouvait avec lui dans la voiture.

La voiture est tombée juste ici dans le lac de Lungern. Photo: DR

Un sauvetage dans l'eau glaciale

Sans hésiter, le pompier – en service depuis 28 ans – se jette à l'eau: «J'ai senti que si je n'agissais pas maintenant, je le regretterais toute ma vie.» Sämi Zumstein-Böbner enlève ses chaussures et sa veste et part en jeans et chemise dans la neige. «Je n'ai pas réalisé à quel point il faisait froid à ce moment-là. J'ai eu une poussée d'adrénaline, je me suis lancé.»

Le pompier entre dans l'eau glacée et se déplace vers la voiture qui flotte dans l'eau à une quinzaine de mètres de la rive. «Je leur ai crié de sortir, mais il ne s'est rien passé», raconte-t-il. «Mais la fenêtre passager s'est ouverte et un homme a tendu son enfant – une fille – vers moi».

Le pompier veut prendre la fillette avec lui, mais elle ne veut pas se séparer de son papa: «J'ai presque dû l'arracher. Je l'ai prise sur mon dos et j'ai nagé avec elle jusqu'à la rive. Là-bas, des riverains et des passants m'attendaient déjà, tous ont accourus pour m'aider.»

Les passants récupèrent l'enfant et Sämi Zumstein-Böbner retourne à la voiture à la nage. «Le conducteur m'a expliqué qu'il ne savait pas nager. Nous avons donc parcouru ensemble les quelques mètres qui nous séparaient de la rive.»

Pas de blessure, légère hypothermie

Mais le sauvetage du père et de l'enfant ne s'arrête pas là. Sämi Zumstein-Böbner se précipite à nouveau dans l'eau pour sécuriser la voiture, une corde à la main. «En fait, je voulais l'attacher à la roue, mais j'ai remarqué que la voiture hybride continuait de fonctionner et que les roues tournaient. J'ai dû entrer et éteindre la voiture. Ce n'est qu'après que j'ai pu attacher la corde à la roue.»

En unissant leurs forces, les passants l'aident à sécuriser la voiture. Finalement, elle se remplit d'eau et s'affaisse. Comme l'indique la police cantonale d'Obwald, le père et sa fille n'ont pas été blessés, ils étaient seulement en légère hypothermie.

De la chance dans la malchance

Selon le commandant des pompiers, le père et l'enfant ont eu énormément de chance: «Ils étaient dans une voiture moderne. Nous avons eu suffisamment de temps pour les sauver.» Sachant que, selon lui, les passants ont aussi pris un certain risque. «La pente est raide, elle était enneigée et il y a des blocs de pierre en dessous. Si quelqu'un avait glissé, cela aurait pu être dangereux.»

Pendant que le père et l'enfant sont soignés au chaud, les pompiers de Lungern, de Sarnen ainsi que l'ambulance et la police se précipitent déjà. «Ils ont uni leurs forces pour repêcher la voiture dans le lac. La collaboration a super bien fonctionné!», déclare le commandant Sämi Zumstein-Böbner. «Je ne suis pas un héros! N'importe qui aurait sauté dedans et aurait essayé d'aider!»