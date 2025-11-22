Une voiture tombe dans un lac en Suisse, un enfant à bord

Un automobiliste de 37 ans a chuté vendredi dans le lac de Lungern alors qu’un enfant de cinq ans se trouvait à bord. Un commandant de pompiers, arrivé par hasard sur les lieux, est intervenu sans délai pour les sortir de l’eau. Les deux personnes étaient en hypothermie mais pas blessées, a écrit la police cantonale d'Obwald dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi. Les services d'urgence les ont prises en charge sur place.
Selon la police, l'accident s'est produit vendredi vers 17h15. L'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule pour des raisons encore inconnues. Le commandant des pompiers de la commune de Lungern, qui passait par là, a été témoin de l'accident. Il est immédiatement entré dans l'eau et a sorti le conducteur et l'enfant du véhicule. Il a ensuite sécurisé la voiture pour qu'elle ne puisse pas continuer à glisser dans le lac. Le véhicule a subi des dommages totaux, a indiqué la police.
La Brünigstrasse a été fermée pendant environ deux heures entre Lungern Nord et le village de Lungern.