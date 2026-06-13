Depuis Lausanne, une flottille pour Gaza s'oppose au G7 sur le lac

Une vingtaine de bateaux et une centaine de participants issus d’une quinzaine de pays ont défilé samedi sur le Léman, face à Evian où se tient le G7. Les organisateurs entendaient dénoncer ce qu’ils qualifient de «complicité» des Etats du G7 dans le «génocide en cours à Gaza» et réclamer le respect du droit international humanitaire.

Les participants reprochent notamment aux Etats-Unis leur soutien militaire et diplomatique à Israël, ainsi qu’à plusieurs pays européens, dont la France, de continuer à entretenir des liens avec l’industrie de défense israélienne.

Plusieurs personnalités politiques, universitaires et associatives ont pris part à l’action, parmi lesquelles la conseillère nationale Léonore Porchet, l’économiste Julia Steinberger ou encore l’ancien maire de Genève Rémy Pagani.

Organisée sous la forme d’une «flottille pour Gaza», cette mobilisation visait à interpeller les dirigeants réunis au G7 et à maintenir l’attention sur la situation à Gaza, alors que d’autres initiatives citoyennes se multiplient en Europe pour demander un cessez-le-feu et une intervention accrue de la communauté internationale.