Face à la colère des artisans qui peinent à se garer au centre de Lausanne, le socialiste Mountazar Jaffar formule une proposition à contre-courant pour élu de gauche: tester une dizaine de places qui leur seraient réservées. Sans pour autant remettre en cause la politique de réduction de la voiture en ville.

En bref À Lausanne, le socialiste Mountazar Jaffar propose de tester une dizaine de places réservées aux artisans dans l’hypercentre

Destinées aux réparations et dépannages, ces places seraient accessibles après enregistrement des plaques ou utilisation d'un macaron

Selon l’élu, les difficultés de parcage retardent et renchérissent les réparations, mais il ne remet pas en cause la politique de réduction du trafic

Myret Zaki Journaliste Blick

La gauche lausannoise reconnaît-elle que la Ville est allée trop loin avec les suppressions de places de parking, en particulier pour les artisans? Le conseiller communal socialiste Mountazar Jaffar prend le problème au sérieux. Il a décidé d'agir face aux difficultés d'accès des artisans dans le centre-ville et à la colère ambiante. «Il y peut-être un angle mort, reconnaît-il. Ce n'est d'ailleurs pas une problématique propre à Lausanne, d'autres villes ont pu s'en saisir.» Pour l'élu, des interventions pour une fuite d’eau ou une toiture qui prend l’eau devraient pouvoir s'effectuer dans le centre-ville sans entraves. Ce 18 novembre, il a déposé au Conseil communal un postulat intitulé: «Des places d’intervention pour celles et ceux qui réparent la ville.»

Accès sur plaque enregistrée ou macaron

Le postulat soumis à la Municipalité a d'abord une intention de test: il propose «d’étudier la création, à titre pilote, d’une dizaine de places d’intervention dans l’hypercentre, réservées quelques heures aux entreprises qui viennent réparer ou dépanner, sur le modèle de Bienne». Depuis 2025, Bienne réserve huit places jaunes au centre-ville durant trois heures aux véhicules munis d’une carte de stationnement pour artisans en service.

Pour la Ville de Lausanne, un accès simple serait réservé aux utilitaires d’entreprises en intervention, propose le postulat. L'entreprise enregistrerait sa plaque, et annoncerait son intervention à chaque arrivée, ou utiliserait un macaron intercommunal. Le dispositif serait évalué après une année avec les entreprises, les régies et les associations de locataires.

«L’artisan vient avec sa camionnette, à la fois atelier, stock et caisse à outils. Dans l’hypercentre (Palud, Saint-Laurent, rue Centrale, Pépinet, Saint-François, rue de Bourg), il ne trouve souvent plus où s'arrêter», écrit-il dans le postulat.

Il cite un entrepreneur en étanchéité, dont l'équipe se voit infliger une amende salée pour s'être arrêtée 10 minutes sur une place de livraison, après avoir sorti le matériel lourd, refermé la camionnette pour éviter les vols et monté le tout à pied sur cinq ou six étages. «Car pour l’agent de stationnement, décharger, cela veut dire rester au pied du véhicule.»

Chantiers et automobilistes pas concernés

Moutazar Jaffar circonscrit cependant le problème aux dépannages et petites interventions lors desquelles on ignore quel outil ou quelle pièce sera nécessaire et où le véhicule, souvent inadapté aux parkings souterrains, doit rester proche du lieu d'intervention. Il estime en revanche que le problème ne touche pas les chantiers, «où l’on décharge le matin avant d’aller se parquer plus loin».

Le 12 novembre, Blick avait raconté la colère des commerçants et artisans face à la pénurie de places de parking. L'un d'eux relatait qu'à Lausanne, un plombier appelé pour un dégât d’eau avait dû faire demi-tour faute de place. A Zurich, plus de 80% des 38 entreprises artisanales interrogées disaient avoir du mal à se parquer.

Mountazar Jaffar, sensible à ce problème de par ce qu'il observe lui-même à Lausanne, estime que «les habitants en paient le prix. «Quand les artisans renoncent à venir ou facturent le temps perdu, les réparations tardent et renchérissent au détriment des locataires.»

Politique de mobilité non remise en cause

Le conseiller communal tient à préciser: Je ne suis pas pour autant en train de remettre en question la politique de la mobilité. C'est aussi une obligation du Plan climat de faire attention aux commerces et aux artisans».

La rénovation énergétique voulue par le Plan climat, constate l'élu lausannois, «dépend aussi de ces entreprises, et chaque camionnette qui tourne ajoute du trafic et des émissions». Concernant les voitures en ville en général, l'élu reste intransigeant. «Il faut évidemment qu'il y ait moins de voitures en ville, les automobilistes l'utilisent trop souvent par confort. Dans les bouchons, on voit des gens seuls dans des voitures à 5 places.»

Mais pour d'autres catégories, dont les artisans, ajoute-t-il, «c'est incontestablement un outil de travail et on doit les intégrer à la politique de la mobilité en général».

La Ville n’a pas fait de la réduction du stationnement un objectif en soi, avait rappelé la Municipalité. Le Plan directeur communal, adopté par le Conseil communal en novembre 2022, consacre un chapitre au stationnement, qui prévoit de «favoriser les usages professionnels (taxis, livraisons, cars, poids lourds, etc.)», dont relèvent les interventions des artisans, qui sont aujourd’hui sans offre dédiée.