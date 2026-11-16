Cambriolé quatre fois en quatre mois, un kiosque installé dans le quartier de la Pontaise risque de devoir mettre la clé sous la porte. D'après son propriétaire, les vols augmentent dans cette zone, alors que la Police n'observe aucune augmentation particulière.

Cambriolé sans relâche, un kiosquier lausannois pourrait devoir fermer ses portes

Cambriolé sans relâche, un kiosquier lausannois pourrait devoir fermer ses portes

Ellen De Meester Journaliste Blick

«Ce n'est plus possible dans le quartier», déplore un kiosquier dépité auprès du quotidien «24 heures». Victime de cambriolages à répétition (quatre en seulement quatre mois!), le propriétaire du kiosque niché au 47 rue de la Pontaise, à Lausanne, calcule ses pertes totales à 175'000 francs.

Les malfaiteurs auraient surtout dérobé l'argent de la caisse, des cigarettes et des billets de loterie, au point où il ne reste désormais «plus rien à voler». Le propriétaire des lieux, exténué par cet enchaînement d'effractions, risque désormais de devoir mettre la clé sous la porte.

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La police ne constate aucune augmentation

Ainsi que le rapportent nos confrères, d'autres commerçants du quartier de la Pontaise ont également subi des cambriolages, bien que moins fréquents: l'un d'entre eux en compte environ «quatre ou cinq» en treize ans. Début 2026, le responsable d'un bistrot a retrouvé sa vitre brisée et 1000 francs volés. En revanche, ils n'accusent pas forcément le niveau de sécurité du quartier, invoquant plutôt un manque de chance.

Contactée par «24 Heures», la police lausannoise affirme, de son côté, ne pas avoir observé d'augmentation particulière des cambriolages, dans le quartier.