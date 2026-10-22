DE
FR

Vols en hausse en Suisse
La Suisse romande particulièrement touchée par la vague de cambriolages

Les cambriolages progressent en Suisse: AXA a enregistré en 2025 une hausse de 4% par foyer assuré et versé plus de 22 millions de francs. Genève, Vaud, le Jura et Neuchâtel sont particulièrement touchés.
Publié: il y a 3 minutes
1/2
Les vols par effraction augmentent avec une forte hausse en Suisse romande.
Photo: keystone-sda.ch

Les cambriolages sont en hausse en Suisse. En 2025, AXA a enregistré 4% de vols avec effraction de plus par foyer assuré et versé plus de 22 millions de francs de prestations, en hausse de 9% sur un an. La Suisse romande est particulièrement touchée.

La saison des cambriolages bat son plein à l’approche du passage à l’heure d’hiver, qui avance la tombée de la nuit, souligne jeudi l’assureur dans un communiqué. Entre octobre et mars, AXA enregistre 45% de cambriolages de plus que durant le semestre estival. Décembre est le mois le plus touché, devant novembre. Les mois d’avril à juin sont les moins exposés.

Valeurs des biens volés

La Suisse romande figure parmi les régions les plus touchées. Entre 2019 et 2025, le canton de Genève a enregistré 8,4 cambriolages pour 1000 ménages par an, soit plus du double de la moyenne nationale, qui s’établit à 3,3. Vaud, le Jura et Neuchâtel figurent également parmi les cantons davantage touchés que la moyenne. A l’inverse, le risque est particulièrement faible à Uri et dans les Grisons, avec un cambriolage annuel pour 1000 ménages.

A lire aussi
La police vaudoise interpelle deux suspects après le pillage d'armureries.
Deux arrestations
Deux armureries cambriolées dans le canton de Vaud
Un jeune de 18 ans a été interpellé à Neuchâtel par la police cantonale fribourgeoise.
Plusieurs cantons visés
Un jeune de 18 ans arrêté après une série de vols en Suisse romande

Le coût moyen d’un cambriolage a atteint un niveau record en 2025, à plus de 7000 francs (+30% sur trois ans). AXA attribue cette évolution notamment à la valeur croissante des biens dérobés, à l’augmentation des prix et à la multiplication des sinistres majeurs, dont le coût dépasse 30'000 francs.

Depuis 2023, AXA enregistre environ deux fois plus de cas de ce type par an que les années précédentes. Cette tendance témoigne, selon Stefan Müller, responsable des sinistres chez AXA, d’une hausse des cambriolages commis par des professionnels et du crime organisé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus