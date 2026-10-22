Les cambriolages progressent en Suisse: AXA a enregistré en 2025 une hausse de 4% par foyer assuré et versé plus de 22 millions de francs. Genève, Vaud, le Jura et Neuchâtel sont particulièrement touchés.

La Suisse romande particulièrement touchée par la vague de cambriolages

La Suisse romande particulièrement touchée par la vague de cambriolages

Les cambriolages sont en hausse en Suisse. En 2025, AXA a enregistré 4% de vols avec effraction de plus par foyer assuré et versé plus de 22 millions de francs de prestations, en hausse de 9% sur un an. La Suisse romande est particulièrement touchée.

La saison des cambriolages bat son plein à l’approche du passage à l’heure d’hiver, qui avance la tombée de la nuit, souligne jeudi l’assureur dans un communiqué. Entre octobre et mars, AXA enregistre 45% de cambriolages de plus que durant le semestre estival. Décembre est le mois le plus touché, devant novembre. Les mois d’avril à juin sont les moins exposés.

Valeurs des biens volés

La Suisse romande figure parmi les régions les plus touchées. Entre 2019 et 2025, le canton de Genève a enregistré 8,4 cambriolages pour 1000 ménages par an, soit plus du double de la moyenne nationale, qui s’établit à 3,3. Vaud, le Jura et Neuchâtel figurent également parmi les cantons davantage touchés que la moyenne. A l’inverse, le risque est particulièrement faible à Uri et dans les Grisons, avec un cambriolage annuel pour 1000 ménages.

Le coût moyen d’un cambriolage a atteint un niveau record en 2025, à plus de 7000 francs (+30% sur trois ans). AXA attribue cette évolution notamment à la valeur croissante des biens dérobés, à l’augmentation des prix et à la multiplication des sinistres majeurs, dont le coût dépasse 30'000 francs.

Depuis 2023, AXA enregistre environ deux fois plus de cas de ce type par an que les années précédentes. Cette tendance témoigne, selon Stefan Müller, responsable des sinistres chez AXA, d’une hausse des cambriolages commis par des professionnels et du crime organisé.