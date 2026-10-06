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Plusieurs cantons visés
Un cambrioleur de 18 ans arrêté après huit vols en Suisse romande

Un cambrioleur de 18 ans, soupçonné de huit vols en Suisse romande cette année, a été arrêté à Neuchâtel. Une partie du butin, dont des véhicules et des armes, a été retrouvée.
Publié: il y a 33 minutes
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Un jeune de 18 ans a été interpellé à Neuchâtel par la police cantonale fribourgeoise.
Photo: Sandro Campardo
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ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale fribourgeoise a interpellé un jeune cambrioleur récidiviste soupçonné d’être impliqué dans huit affaires de cambriolages et de vols de véhicules commis cette année en Suisse romande. Agé de 18 ans, le suspect a été placé en détention provisoire.

Au début du mois de septembre, la police a été informée qu'un cambriolage avait été perpétré dans des locaux administratifs à Fribourg. Les investigations ont conduit à l’identification d’un jeune homme faisant déjà l’objet d’une mesure judiciaire.

Vols dans plusieurs cantons

Le suspect a été interpellé dans le canton de Neuchâtel. L'enquête a permis d’établir son implication présumée dans plusieurs autres cambriolages et vols de véhicules commis dans les cantons de Fribourg (5 cas depuis juin), de Vaud (2 cas en juillet) et du Jura (1 cas en août).

Les différents délits ont été commis dans des locaux administratifs, des garages et des parkings. Trois véhicules, des clés de véhicules et de bâtiments, des armes ainsi que plusieurs milliers de francs en espèces ont été dérobés, précise lundi la police cantonale fribourgeoise.

Une partie du butin, dont les trois véhicules, a été retrouvée. Une arme, des munitions ainsi que de l’argent liquide, susceptibles de provenir de plusieurs cambriolages, ont été découverts au domicile de ses parents dans le canton de Berne.

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