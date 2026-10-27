L'Hôpital des Nounours soignera bientôt les peluches à Lausanne

L'Hôpital des Nounours prendra ses quartiers dans le bâtiment principal du CHUV, du 9 au 15 novembre. Ce concept très apprécié des écoles et des familles permet aux enfants de 4 à 10 ans de découvrir le contexte hospitalier dans une ambiance rassurante.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Les chatons en peluche aux pattes luxées, les girafes souffrant de maux de ventre ou les dinosaures asthmatiques pourront être soignés avec douceur et minutie entre les murs du CHUV, cet automne. Du 9 au 15 novembre, le fameux Hôpital des Nounours lancera sa 17e édition, organisée par les étudiantes et étudiants en médecine ou en soins de l'Université de Lausanne, de la Source et de l'HESAV. Ainsi que le précise un communiqué avec humour, ceux-ci endosseront, pour l'occasion, leurs blouses de «Nounoursologues».

Le concept très apprécié des écoles et des familles vise à familiariser les enfants de 4 à 10 ans avec le contexte hospitalier et médical, en les invitant à soigner leurs peluches préférées. Un ours grippé dans les bras, ils pourront ainsi découvrir les consultations médicales, la pose des pansements ou des plâtres, ainsi que des procédures plus complexes comme les opérations chirurgicales ou la radiologie.

Le weekend du 14 au 15 sera ouvert au public

À noter que seules les journées du 14 et du 15 novembre seront ouvertes au public, puisque les autres dates seront dédiées aux écoles de la région et deux fondations lausannoises. Les inscriptions sont ouvertes, via le site de l'événement, depuis le 24 octobre.

«Cet événement constitue une belle occasion pour les parents et enseignants d’aborder le thème de la santé avec les enfants, se réjouit le communiqué. Il offre également aux étudiants en formation dans le domaine de la santé de vivre une première rencontre informelle avec le monde de la pédiatrie.»

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Plusieurs disciplines seront présentées, dont un stand d'ophtalmologie (qui permettra de fabriquer des lunettes pour les peluches), de médecine sportive et un projet de sensibilisation aux troubles de l'audition. Via un véritable Escape Game présenté sur place, les jeunes participants en apprendront davantage sur la dépendance aux écrans.