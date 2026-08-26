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Fin de la cavale
Le détenu évadé de la prison du Bois-Mermet (VD) a été arrêté

L'homme qui s'était évadé de la prison du Bois-Mermet le 11 août dernier a été arrêté. Sa fuite spectaculaire depuis le terrain de sport avait mobilisé un vaste dispositif de recherche.
Publié: il y a 45 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
En à peine deux minutes, le détenu était parvenu à échapper à la surveillance des gardiens.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le détenu qui s'était évadé de la prison du Bois-Mermet le 11 août dernier a été arrêté le 16 août, a appris Keystone-ATS mercredi. Son évasion avait déclenché un important dispositif de recherche, sans qu'il y ait de danger pour la population.

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«Cet homme né en 1991 a été interpellé par la Police le dimanche 16 août 2026, a indiqué mercredi le Service pénitentiaire vaudois (SPEN), à la demande de Keystone-ATS. Il a depuis réintégré un établissement pénitentiaire. Le Service pénitentiaire ne communiquera pas d’autre information sur ce cas.»

Selon les premiers éléments de l'enquête transmis directement après la fuite, l'évasion a eu lieu depuis le terrain de sport de l'établissement de détention lausannois. Plusieurs dizaines de personnes détenues participaient à des activités, quand le fuyard a trompé la vigilance du personnel de surveillance, escaladé une barrière et le mur d'enceinte sécurisé par des barbelés.

Un cas extrêmement rare

Cette manœuvre a duré un peu moins de deux minutes. Le personnel, sorti immédiatement de l'enceinte, a tenté de l'intercepter, en vain. L'homme était placé sous l'autorité du Ministère public – notamment pour des infractions contre le patrimoine – et se trouvait sous le régime de la détention avant jugement.

Dans sa première communication, le SPEN avait souligné qu'il s'agit d'une «situation extrêmement rare», la dernière évasion de la prison du Bois-Mermet remontant à 2013. Cinq individus s'étaient alors échappés de l'établissement.

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