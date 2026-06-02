Au programme de ce mardi 2 juin: les aveux d'un juge, la condamnation d'un agriculteur vaudois, la piste terroriste écartée à Bellinzone, une initiative pour renforcer la sécurité numérique en Suisse et, enfin, un débat au Parlement sur les aides au logement.

«Ce n'était pas illégal»: un juge fédéral défend sa romance avec sa collègue

«Ce n'était pas illégal»: un juge fédéral défend sa romance avec sa collègue

Prenez-garde amis lecteurs: la foudre va s'abattre sur toute la Romandie aujourd'hui! Pour commencer sur de bons auspices, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 2 juin. C'est parti:

1 Un juge fédéral défend son histoire d'amour avec sa collègue

Avec le recul, le juge fédéral Yves Donzallaz qualifie d’«inadéquate» la relation qu’il a entretenue avec sa collègue Beatrice van de Graaf, dans un entretien accordé à Tamedia. Il estime toutefois que cette histoire d’amour «n’avait rien d’illégal». Selon lui, Beatrice van de Graaf lui a donné son accord pour évoquer publiquement cette relation aujourd’hui terminée. «Je pense avoir fait preuve d’une grande naïveté», dit le magistrat. Les deux juges fédéraux ont été en couple durant près d’un an. Ils étaient conscients que la situation aurait pu devenir problématique sur le plan juridique s’ils avaient décidé de mener une vie commune, selon Yves Donzallaz.

2 Un agriculteur condamné après avoir détruit une voiture

Un agriculteur de la Côte a été condamné à une peine privative de liberté de 160 jours avec sursis pendant cinq ans pour avoir détruit la voiture d’un inspecteur cantonal sous un amas de fumier et menacé ce fonctionnaire et l'un de ses collègues venus contrôler son exploitation à l’été 2025, rapporte «La Côte». Selon le jugement rendu par ordonnance pénale, le procureur a reconnu l'agriculteur coupable de dommages à la propriété, de menaces contre des fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité. L'homme devra en outre payer une amende de 600 francs. Lors d’un contrôle, le prévenu avait déversé à deux reprises de la paille souillée et de fumier sur le véhicule de l’un des inspecteurs, le détruisant complètement. Il avait également proféré des menaces à l’encontre des deux fonctionnaires.

3 Pas de piste terroriste après des menaces à Bellinzone

Les soupçons de terrorisme visant une femme qui avait menacé au couteau des employés d’un commerce à Bellinzone en février se sont révélés infondés, rapporte CH Media. Les investigations n’ont mis en évidence «aucun élément de nature terroriste», a indiqué le Ministère public de la Confédération au groupe de presse. La procédure pénale devrait être close en juillet. Selon CH Media, la femme suit actuellement un traitement psychiatrique ambulatoire au sein d’une structure d’hébergement. Lors des faits, elle a crié «Allahu Akbar» en menaçant les employés du magasin. Cette expression, qui signifie «Dieu est le plus grand», est également utilisée comme slogan par certains groupes islamistes.

4 Nouvelle initiative pour protéger les données en Suisse

L'initiative «Pour la sécurité numérique de la Suisse» est officiellement lancée mardi. Elle vise à inscrire dans la Constitution la protection des données personnelles, la sécurité numérique et l’indépendance des infrastructures essentielles de la Suisse. Le texte prévoit également de renforcer les compétences numériques de la population et d’anticiper les risques et opportunités du numérique afin de maintenir la Suisse parmi les pays les plus avancés et sûrs dans ce domaine.

5 Le Conseil des Etats débat des aides au logement

Le Conseil des Etats se prononce ce mardi sur le renouvellement de deux aides indirectes de la Confédération à la construction de logements abordables. Alors que le Conseil national a largement soutenu le projet du Conseil fédéral, la commission de la Chambre des cantons s'est montrée nettement plus hésitante. A voir si l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» sur laquelle le peuple vote dans moins de deux semaines influencera le débat des sénateurs.