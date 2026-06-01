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Etudes secondaires
Soutien fédéral aux cantons pour la formation du degré secondaire

Le National veut mieux soutenir les adultes qui reprennent une formation. Il demande des aides fédérales pour les bourses et prêts cantonaux, malgré l’opposition du Conseil fédéral.
Publié: il y a 10 minutes
Le National a accepté une motion demandant de verser des contributions aux cantons pour les études secondaires.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération doit soutenir la formation des adultes au niveau secondaire II. Le National a accepté lundi, par 101 voix contre 90, une motion de Regina Durrer-Knobel (Centre/NW) demandant de verser des contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Le texte s'appuie sur le modèle de la loi sur les aides à la formation qui s'applique pour les universités et hautes écoles. Pour la motionnaire, il est important que les personnes peu qualifiées ou qui souhaitent reprendre une activité professionnelle bénéficient du meilleur soutien possible si elles veulent suivre une formation continue ou se former dans une nouvelle profession.

De nombreux jeunes adultes ont dû interrompre leurs études pour des raisons familiales ou de santé, a rappelé Regina Durrer-Knobel. De plus, dans certains cantons, les adultes ne peuvent plus demander de bourses ou de prêts à partir d'un certain âge. Evoquant le risque de paupérisation, la motionnaire souhaite permettre à tout le monde d'effectuer une formation post-obligatoire. Surtout que le marché du travail a besoin du plus grand nombre possible de travailleurs qualifiés.

Compétence des cantons

Le Conseil fédéral était opposé, rappelant la compétence des cantons en la matière. Un partage des responsabilités entre Confédération et cantons peut conduire à des chevauchements et des inefficacités.

Le ministre de l'économie Guy Parmelin a encore relevé que les dispositifs en place sont suffisants. Et des travaux sont déjà en cours pour étudier la question. Le ministre a été suivi uniquement par l'UDC et le PLR.

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