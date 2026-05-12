Le congé enfant malade pourrait-il durer jusqu'à 25 ans?

Les socialistes romands demandent d'étendre le congé enfant malade jusqu'à 25 ans. Une initiative, déposée le 12 mai 2026 à Lausanne, vise à combler une lacune légale révélée par le drame de Crans-Montana.

ATS Agence télégraphique suisse

Les socialistes romands veulent étendre jusqu'à 25 ans le congé prévu pour les parents d'enfants malades. Cette initiative parlementaire intercantonale s'inscrit dans la continuité du drame de Crans-Montana et a été déposée mardi, par la députée Séverine Graff auprès du Grand Conseil vaudois. Cette dernière a également déposé un postulat en ce sens.

Jusqu'à présent, ce congé de 14 semaines, fractionnable entre les parents et indemnisé à hauteur de 80%, concerne uniquement les parents d'un enfant mineur gravement malade ou victime d'un accident. Ce droit s'éteint cependant à la majorité de l'enfant, même si celui-ci demeure entièrement dépendant de ses parents, pointe le parti socialiste vaudois mardi dans un communiqué.

Un risque de licenciement

«De nombreuses familles se retrouvent ainsi sans protection contre le licenciement et sans indemnités perte de gain, alors même que l’obligation d’entretien peut se prolonger jusqu’à 25 ans. Les événements survenus à Crans-Montana ont mis en lumière cette lacune», poursuit le texte.

L'initiative demande donc d'adapter en ce sens la Loi sur les allocations pour perte de gain ainsi que le Code des obligations. Des députés socialistes fribourgeois, genevois, bernois et du Jura ont déjà déposé ou déposeront prochainement des textes à ce sujet dans leurs parlements respectifs, précise le document.