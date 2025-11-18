DE
FR

Avancées à Rue de Genève 85
Deux mules condamnées pour du trafic de coke entre Paris et Lausanne

La justice lausannoise condamne deux ressortissants nigérians à la prison. En tant que mules entre Paris et l'immeuble du deal de la Rue de Genève 85, ils ont transporté des kilos de cocaïne, relate «24 heures». Tous deux seront d'être expulsés de Suisse pour 15 ans.
Publié: 20:32 heures
Après la condamnation d'un dealer et l'arrestation du propriétaire du bâtiment, deux mules liées à Genève 85 ont été condamnées.
Photo: DR
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Les arrestations et les condamnations s'enchaînent autour de l'immeuble du deal lausannois de la Rue de Genève 85. Ce lundi 17 novembre, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné deux hommes à 36 mois de prison avec sursis, avec expulsion du territoire, relate «24 heures».

Tous deux Nigérians, ils officiaient comme mules régulières de cocaïne entre Paris et Lausanne. Interpellés en mai 2024, ils ont effectué des dizaines d'allers-retours en ingérant ou en transportant des fingers, ces capsules bien emballées contenant seulement 15 g de drogue.

Leur trajet en détail

L'itinéraire des deux adultes a été détaillé lors du procès, puis relayé par le quotidien. Le TGV pour la capitale française leur permettait de rencontrer un intermédiaire et de récupérer la marchandise.

Puis, retour direction Lausanne, en prenant soin de s'arrêter en France voisine, à Bellegarde-sur-Valserine, pour prendre le train pour Annemasse. C'est dans un taxi clandestin pour le chef-lieu vaudois qu'ils traversaient la frontière.

Ils avouent et choisissent l'expulsion longue

A coups de 13 francs par finger, et en 21 voyages réalisés sur cinq mois en 2023, l'un d'eux a pu envoyer quelque 26’500 francs à sa famille au Nigéria. Tous deux ont avoué avoir livré 1,5 kg de coke pure à Lausanne.

Ils ont passé une «entente» avec le Ministère public vaudois – selon les termes du procureur auprès de «24 heures». Dans les prochains jours, ils seront expulsés vers la Grèce pour une durée de 15 ans.

