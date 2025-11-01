Arrêté fin août, le propriétaire du 85 rue de Genève à Lausanne a été libéré vendredi dernier, a confirmé le Ministère public à Blick. Il reste prévenu.

Le propriétaire du 85 rue de Genève est sorti de prison

Le propriétaire a été arrêté en août devant ses locataires. Photo: DR

Il a été vu dans le quartier en début de semaine, suscitant une série de questions des riverains. Le propriétaire de l'immeuble de la rue de Genève 85, incarcéré depuis le 27 août, a retrouvé son domicile.

Le porte-parole du Ministère public, Vincent Derouand, confirme l'information. Mais coupe court à toute rumeur: «Il demeure prévenu dans cette procédure, étant précisé que l’instruction se poursuit», précise-t-il. La libération du propriétaire est normale: la détention provisoire dure deux mois, voire trois si une prolongation est jugée nécessaire.

Vente de drogue et précarité

L’homme avait été placé en détention provisoire fin août et est suspecté d'«incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux dans le but de se procurer un enrichissement illégitime», c’est-à-dire d’avoir loué sciemment des logements à des personnes en situation illégale, dans un immeuble où la vente de drogue et la précarité extrême ont régulièrement été dénoncées.

Après des années de combat des riverains, réunis en association agissant pour le retour du calme dans le quartier, l’arrestation du propriétaire avait marqué une étape symbolique. Quelques semaines plus tôt, le concierge et le gérant de l’immeuble avaient, eux aussi, été arrêtés. Le concierge a depuis été relâché et est toujours prévenu.

Moment crucial

La libération du propriétaire intervient à un moment clé. Un ultimatum a été fixé au 10 novembre par la Ville de Lausanne pour réhabiliter l’immeuble. À défaut, le permis d’habiter pourrait être retiré et l'immeuble évacué.

Le nouveau gérant tente de redresser la barre. Les habitants, eux, voient une différence nette depuis les arrestations des personnes clés dans le destin du quartier. Tous saluent la tranquillité revenue pour la première fois depuis des années.