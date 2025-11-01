DE
FR

Rumeurs dans le voisinnage
Le propriétaire du 85 rue de Genève est sorti de prison

Arrêté fin août, le propriétaire du 85 rue de Genève à Lausanne a été libéré vendredi dernier, a confirmé le Ministère public à Blick. Il reste prévenu.
Publié: 06:09 heures
Partager
Écouter
Le propriétaire a été arrêté en août devant ses locataires.
Photo: DR
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumJournaliste Blick

Il a été vu dans le quartier en début de semaine, suscitant une série de questions des riverains. Le propriétaire de l'immeuble de la rue de Genève 85, incarcéré depuis le 27 août, a retrouvé son domicile.

Le porte-parole du Ministère public, Vincent Derouand, confirme l'information. Mais coupe court à toute rumeur: «Il demeure prévenu dans cette procédure, étant précisé que l’instruction se poursuit», précise-t-il. La libération du propriétaire est normale: la détention provisoire dure deux mois, voire trois si une prolongation est jugée nécessaire.

Vente de drogue et précarité

L’homme avait été placé en détention provisoire fin août et est suspecté d'«incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux dans le but de se procurer un enrichissement illégitime», c’est-à-dire d’avoir loué sciemment des logements à des personnes en situation illégale, dans un immeuble où la vente de drogue et la précarité extrême ont régulièrement été dénoncées.

A lire aussi
Rue de Genève: «La Municipalité aurait dû être beaucoup plus stricte!»
Le nouveau gérant dénonce
Rue de Genève: «La Municipalité aurait dû être beaucoup plus stricte!»
Rue de Genève 85: l'ancien gérant et le concierge rattrapés par la justice
Enquête
Haut-lieu du deal lausannois
Rue de Genève 85: la justice frappe aussi l'ancien gérant et le concierge!

Après des années de combat des riverains, réunis en association agissant pour le retour du calme dans le quartier, l’arrestation du propriétaire avait marqué une étape symbolique. Quelques semaines plus tôt, le concierge et le gérant de l’immeuble avaient, eux aussi, été arrêtés. Le concierge a depuis été relâché et est toujours prévenu.

Moment crucial

La libération du propriétaire intervient à un moment clé. Un ultimatum a été fixé au 10 novembre par la Ville de Lausanne pour réhabiliter l’immeuble. À défaut, le permis d’habiter pourrait être retiré et l'immeuble évacué.

Le nouveau gérant tente de redresser la barre. Les habitants, eux, voient une différence nette depuis les arrestations des personnes clés dans le destin du quartier. Tous saluent la tranquillité revenue pour la première fois depuis des années.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus