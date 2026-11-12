Ainsi qu'elle l'annonce dans un communiqué diffusé le 12 novembre, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) s'apprête à lancer son premier Bachelor totalement dédié à l'intelligence artificielle, de sa conception à ses implications sociétales.

Ellen De Meester Journaliste Blick

«Plus l’IA prend d’importance, plus il faut de scientifiques et d’ingénieurs capables non seulement de l’utiliser, mais aussi d’en comprendre les fondements scientifiques», affirme l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, dans un communiqué. Face à ce constat, la Faculté informatique et communications (IC) s'apprête à lancer un Bachelor en intelligence artificielle pour la rentrée universitaire 2027-2028. Il s'agit de la première formation de ce type que propose l'établissement.

Les étudiants qui choisiront ce cursus partageront leur première année avec le programme d'informatique, avant de se spécialiser en IA: il s'agira d'acquérir la base mathématique et informatique nécessaire à comprendre la conception de nouveaux systèmes intelligents, ainsi que d'explorer leur implications éthiques et sociétales. À noter que tous les cours de deuxième et troisième années seront exclusivement dispensés en anglais.

«Former les talents dont la Suisse a besoin»

D'après le communiqué, le Bachelor touchera à divers domaines reliés, dont les sciences de la vie, la théorie de l'IA, la robotique et l'ingénierie, grâce à différentes collaborations entre facultés.

«En tant qu’institution publique, l’EPFL a pour mission de former les futurs talents et l’expertise dont la Suisse a besoin, en aidant les étudiantes et étudiants à prendre en compte l’impact global des systèmes qu’ils développent, ajoute Nicolas Grandjean, vice-président chargé de l’enseignement, dans le communiqué. Et, comme l’IA touche tous les domaines à l’EPFL, y compris nos initiatives stratégiques en matière de développement durable, de transition énergétique et d’innovation dans le domaine de la santé, nous développons également des mineurs en IA et explorons la possibilité d’un cours interdisciplinaire sur son utilisation»

Une nouveauté en Suisse romande

A ce jour, d'autres établissements incluent déjà divers enseignements de l'IA dans leurs formations: l'Académie du Léman de Genève, par exemple, propose des formations continues d'IA pour le marketing, tandis que la HES Valais a lancé, en 2024, une nouvelle filière associant numérique et sciences du vivant. Le Bachelor de l'EPFL représente toutefois le premier cursus universitaire de ce genre, totalement axé sur l'intelligence artificielle, en Suisse romande.

Outre-Sarine, la Hochscule de Lucerne (HSLU) dispense déjà une formation intitulée «Artificial Intelligence & Machine Learning» depuis 2020 et se félicite d'avoir été la toute première école suisse à sauter le pas. L'ETH de Zurich dispense, de son côté, un Master en IA et technologie digitale, ainsi que des CAS en IA et développement de logiciels. Notons que l'approche de l'EPFL se distingue, dans la mesure où elle semble prévoir un cursus approfondi et spécialement focalisé sur l'IA.

À l'internationale, les options sont pléthore, mais pas encore généralisées: aux Etats-Unis, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) dispense également ce type de cours depuis 2022, tout comme l'Université d'Edimbourg, en Ecosse, et celle d'Amsterdam, aux Pays-Bas.