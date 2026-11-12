Les cadeaux de Noël n'échapperont pas cette année à l'usage de l'IA dans de plus en plus de pans de nos vies. Reste encore à convaincre les parents.

Une flopée de jouets dopés à l'IA arrive dans les rayons

Une flopée de jouets dopés à l'IA arrive dans les rayons

En bref À l’approche de Noël, JouéClub met en avant des jouets Lexibook dopés à l’IA

Lexibook présente ces jouets comme une nouvelle ère, avec des peluches capables de réagir et d’exprimer des émotions, mais des parents s’interrogent sur leur rôle face à des agents conversationnels

Un expert alerte sur les risques de sécurité des jouets connectés

AFP Agence France-Presse

Peluches, conteuses, robot... Des jouets dopés à l'IA arrivent dans les rayons à l'approche de Noël, signe d'un changement d'époque qui doit encore convaincre les consommateurs. Depuis la rentrée scolaire, le groupe JouéClub communique abondamment sur la collection de jouets de Lexibook avec une «intelligence artificielle qui ouvre une nouvelle ère»: un robot parlant pour 100 euros, une peluche connectée qui «réagit et communique» pour 70 euros ou encore un ordinateur bilingue pour près de 150 euros.

«Nos peluches ont des émotions»

«Nos peluches qui ont de l'IA ont des grands yeux avec des émotions, des expressions», explique à l'AFP Aymeric Le Cottier, dirigeant de Lexibook, spécialisée dans les jouets électroniques. «C'est une révolution. Dans quelques années, tous les jouets seront connectés», affirme-t-il.

Une vidéo de collaboration commerciale entre Lexibook et Chris Joyz, créateur de contenu qui partage son quotidien avec sa fille Lily-Ana et compte 1,9 million d'abonnés sur Instagram, met en scène la peluche parlante Elo Yeno qui apprend à sa fille à danser le moonwalk.

Dans les commentaires, beaucoup de parents affichent de l'enthousiasme à l'idée de pouvoir gagner cette peluche vendue 99,99 euros, qui pourrait «répondre aux mille questions» de leur enfant. Des parents rencontrés par l'AFP à la sortie d'un magasin JouéClub de Vincennes (Val-de-Marne) sont moins convaincus sur ces nouveaux jouets.

«Où est notre place?» se demandent des parents

«Je cherchais une conteuse d'histoires et je suis tombée sur un appareil qui parle à l'enfant», raconte Soundous Ziri, cadre de santé et mère de trois enfants de 17, 10 et 3 ans, montrant sur son écran de téléphone l'enceinte de jeux audio Mallow lancée fin septembre par l'ancien secrétaire d'État au Numérique Cédric O.

«Où est notre place?», poursuit Mme Ziri. «Quand, nous, on utilise l'IA, parfois il y a des incohérences, parce que ce n'est qu'une IA. Va dire ça à un enfant, il ne va rien comprendre», dit-elle. «Je ne veux pas que mon enfant ait une interaction avec un agent conversationnel», abonde Romain, père de famille, qui ne savait pas que ce type de jouets existait.

Attentions aux bugs

«Si le jouet est connecté directement à Internet, il y a des problèmes de sécurité, que ce soit sur l'accès réseau au sein du domicile ou même depuis l'extérieur» et «à partir du moment où on a le contrôle du jouet, on peut récupérer tout un tas d'informations», alerte Jérémy Pastouret, développeur et expert en sobriété numérique.

«Les produits sont totalement conformes à toutes les normes en vigueur, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis ou dans le reste du monde», répond Aymeric Le Cottier de Lexibook, expliquant que ses jouets fonctionnent avec un contrôle parental et que les sujets sensibles sont filtrés.

Des précédents poussent les fabricants à être vigilants comme le cas de l'ours en peluche Kumma, retiré temporairement de la vente après des propos à caractère sexuel fin 2025. Huit ans plus tôt, c'est la poupée «Mon amie Cayla» qui avait été épinglée, suspectée d'espionner les enfants.