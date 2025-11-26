Publié: il y a 25 minutes

En voulant perturber un cours, des étudiants ont débranché l'écran de contrôle d'un amphithéâtre de l'Unil, créant un court-circuit dans le système. Les dégâts pourraient coûter des milliers de francs, révèle «20 minutes».

Des étudiants cassent du matériel très coûteux à l'Unil par erreur

Une banderole dans le bâtiment Anthropole de l'Université de Lausanne, le 18 novembre 2025. Photo: KEYSTONE

Luisa Gambaro Journaliste

C'est l'histoire d'un geste anodin qui finit par coûter des milliers de francs. Lors d'une action pacifique à l'Université de Lausanne (Unil), visant à dénoncer les coupes budgétaires touchant directement l'institution le mardi 25 novembre, des étudiants ont voulu perturber un cours dans le bâtiment Amphimax. Leur méthode d'action? Débrancher l'écran de contrôle de l'auditoire. Mais ce faisant, les étudiants ont créé un court-circuit dans le système, révèle «20 minutes» ce mercredi.

Un incident qui risque de leur coûter bonbon. Les frais de réparation s'élèvent jusqu'à plusieurs milliers de francs et l'Unil envisage la possibilité de porter plaintes contre les jeunes en question. Le timing est particulièrement mal choisi, car les étudiants manifestaient justement contre les coupes budgétaires de 20 millions annoncées par l'Unil. Mis sous pression par plusieurs mouvements de grèves, le Grand Conseil vaudois doit se prononcer sur le prochain budget du canton. Autant dire que les réparations de l'écran cassé dans l'amphithéâtre n'arrangeront pas les finances de l'Université.