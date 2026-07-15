La police lausannoise a arrêté quatre suspects après l'agression d'un homme portant un t-shirt «antifa» à Vidy le 4 juillet dernier. Qualifiés de «néonazis», trois adultes sont en détention provisoire et un mineur est sous enquête.

Léo Michoud Journaliste Blick

La police lausannoise communique sur l’agression d’un homme portant un t-shirt «Antifa» (ndlr: pour «antifasciste»). Ce mercredi 15 juillet, elle informe avoir interpellé trois adultes et un mineur, suspectés d’avoir blessé – notamment au visage – ce Suisse de 35 ans, à Vidy. La police indique avoir été informée, le samedi 4 juillet peu après 15h30, «d’une agression à proximité de la plage de Vidy, où plusieurs personnes s’en prenaient à un homme».

«Des tout premiers éléments recueillis, il ressort que la victime était porteuse d’un t-shirt sur lequel une inscription 'Antifa' était visible et qui serait à l’origine de l’agression», peut-on lire sur le communiqué des forces de l’ordre. Pour rappel, selon les témoignages recueillis par 20minutes, un groupe de sept jeunes hommes, arborant des tatouages associés au néonazisme, se serait approché de la famille. L’un d’eux aurait demandé au trentenaire, qui profitait du bord du lac avec ses proches, de retirer son t-shirt, selon les dires de sa sœur.

Après le refus de la victime, la situation se serait envenimée et un premier coup lui aurait été porté, la laissant incapable de se relever. Selon les témoins présents sur place, elle aurait reçu une multitude de coups violents, dont des coups de pied, parfois au visage. L’un des agresseurs aurait utilisé ses béquilles pour frapper le trentenaire, jusqu’à ce que son t-shirt lui soit arraché.

Trois trentenaires et un mineur

La victime s’est rendue «par ses propres moyens en milieu hospitalier pour y recevoir les soins nécessaires». Les auteurs, partis, n’ont pas pu être interpellés sur le moment. A la suite de cette affaire, le Ministère public vaudois «s’est autosaisi et a ouvert une instruction pénale, dont les investigations ont été confiées à la Police judiciaire de Lausanne».

Au total, quatre suspects ont pu être identifiés, puis interpellés. «Il s’agit d’un ressortissant italien âgé de 34 ans et de trois Suisses, dont un mineur, âgés respectivement de 31, 30 et 16 ans, détaille la police. Les personnes majeures sont domiciliées dans le canton de Vaud, le mineur est quant à lui domicilié en Valais.»

A la demande du procureur en charge de l’affaire, les trois adultes ont été placés en détention provisoire. Le mineur, lui, voit son dossier être instruit par le Tribunal des mineurs. Ce samedi 18 juillet, une baignade antifasciste est prévue en soutien à la victime par les mouvements de gauche lausannois.