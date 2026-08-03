Face à une sécheresse exceptionnelle, le Conseil d’Etat fribourgeois mobilise des hélicoptères et l'armée. De quoi ravitailler en eau une vingtaine d’alpages inaccessibles par la route… et sauver le bétail.

Les vaches des alpages fribourgeois reçoivent de l'eau… par hélico

Les vaches des alpages fribourgeois reçoivent de l'eau… par hélico

Léo Michoud Journaliste Blick

A situation climatique exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La sécheresse historique, comparable à celles de 1976 et 2003, pousse Fribourg à ravitailler ses alpages en eau… par hélicoptère. Depuis le 28 juillet, l’entreprise Swiss Helicopter SA multiplie les allers-retours, mais cela ne suffit pas. Fribourg estime avoir besoin de l’appui des troupes de l’armée.

Ce lundi 3 août, le Conseil d’Etat en a fait la requête formelle au Commandement des opérations de l’Armée suisse, «pour approvisionner en eau les alpages non accessibles par la route pour une période pouvant aller jusqu’au 31 août 2026». Ceci «en application de l’ordonnance sur l’aide militaire en cas de catastrophe dans le pays».

Limites d'eau atteintes dans les alpages

Dans les districts de la Veveyse, de la Gruyère et de la Singine, les alpages «ont atteint les limites de leur réserve d’eau pour le bétail» et la «situation particulière» a été décrétée. «Si les alpages ne peuvent pas être ravitaillés rapidement en eau, le bien-être animal sera fortement péjoré, voire la vie du bétail mise en danger, communique la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) lundi. Les teneurs d’alpage n’auront d’autre choix que de redescendre en plaine ou sur des estivages situés à plus basse altitude.»

Mais cette désalpe forcée risquerait de faire augmenter les besoins en eau des alpages plus bas, le manque de fourrage à basse altitude et «une perte économique significative dans la branche fromagère». La faîtière AgriFribourg, qui a la charge de coordonner les demandes, propose «de mutualiser ces coûts entre l’ensemble des exploitants ayant recours aux héliportages, qu’ils soient assurés par l’Armée ou Swiss Helicopter SA, afin de respecter une égalité de traitement entre eux.»

Un montant de soutien aux alpages concernés est prévu par les autorités politiques. Celui-ci sera «déterminé en fonction des coûts réels établis à la fin de l’opération».