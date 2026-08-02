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Les images du crash entre deux hélicoptères en Grèce
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En intervention contre le feu:Les images du crash entre deux hélicoptères en Grèce

Feux violents en Grèce
Collision entre deux hélicoptères qui intervenaient contre un incendie

En Grèce, deux hélicoptères se sont percutés dimanche lors d'une mission contre un violent incendie. Une opération de secours est en cours pour retrouver les équipages.
Publié: il y a 15 minutes
Une «opération de secours est actuellement en cours» pour retrouver les équipages.
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AFP Agence France-Presse

Deux hélicoptères sont entrés en collision dimanche au cours d'une intervention pour éteindre un violent incendie en Grèce, ont annoncé les sapeurs-pompiers.

Une «opération de secours est actuellement en cours» pour retrouver les équipages, ont-ils précisé dans un communiqué, alors que la Grèce est frappée par plusieurs incendies poussés par des vents violents.

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