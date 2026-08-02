En Grèce, deux hélicoptères se sont percutés dimanche lors d'une mission contre un violent incendie. Une opération de secours est en cours pour retrouver les équipages.

Collision entre deux hélicoptères qui intervenaient contre un incendie

Collision entre deux hélicoptères qui intervenaient contre un incendie

AFP Agence France-Presse

Deux hélicoptères sont entrés en collision dimanche au cours d'une intervention pour éteindre un violent incendie en Grèce, ont annoncé les sapeurs-pompiers.

Une «opération de secours est actuellement en cours» pour retrouver les équipages, ont-ils précisé dans un communiqué, alors que la Grèce est frappée par plusieurs incendies poussés par des vents violents.