AFP Agence France-Presse
Deux hélicoptères sont entrés en collision dimanche au cours d'une intervention pour éteindre un violent incendie en Grèce, ont annoncé les sapeurs-pompiers.
Une «opération de secours est actuellement en cours» pour retrouver les équipages, ont-ils précisé dans un communiqué, alors que la Grèce est frappée par plusieurs incendies poussés par des vents violents.
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