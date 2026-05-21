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Accident à Bassecourt (JU)
Une voiture sort de route et finit dans la clôture d'un jardin

Dans le Jura, une voiture a terminé sa course dans une clôture. Le conducteur, blessé, a été pris en charge. Une enquête est en cours.
Publié: 11:39 heures
La clotûre d'un jardin a été défoncée.
Photo: Police cantonale jurassienne.
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Gros accident dans le Jura. Ce matin à 7h40, une voiture a fait une sortie de route avant de finir sa course dans la clôture d'une propriété privée, sur la rue St-Hubert. Selon la police jurassienne, l'accident serait survenu peu après un passage à niveau de Glovelier en direction de Bassecourt.

Les images fournies par la police cantonale montrent la carrosserie du véhicule bien endommagée. Blessé, le conducteur a été pris en charge par l'ambulance. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. 

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