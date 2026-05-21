Dans le Jura, une voiture a terminé sa course dans une clôture. Le conducteur, blessé, a été pris en charge. Une enquête est en cours.

Une voiture sort de route et finit dans la clôture d'un jardin

Une voiture sort de route et finit dans la clôture d'un jardin

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Gros accident dans le Jura. Ce matin à 7h40, une voiture a fait une sortie de route avant de finir sa course dans la clôture d'une propriété privée, sur la rue St-Hubert. Selon la police jurassienne, l'accident serait survenu peu après un passage à niveau de Glovelier en direction de Bassecourt.

Les images fournies par la police cantonale montrent la carrosserie du véhicule bien endommagée. Blessé, le conducteur a été pris en charge par l'ambulance. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.