Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Gros accident dans le Jura. Ce matin à 7h40, une voiture a fait une sortie de route avant de finir sa course dans la clôture d'une propriété privée, sur la rue St-Hubert. Selon la police jurassienne, l'accident serait survenu peu après un passage à niveau de Glovelier en direction de Bassecourt.
Les images fournies par la police cantonale montrent la carrosserie du véhicule bien endommagée. Blessé, le conducteur a été pris en charge par l'ambulance. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.
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