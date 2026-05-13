Soupçonné d'agression intra-familiale, Benjamin A. a disparu cette nuit dans le Nord vaudois. La police recherche cet homme qui «peut se montrer dangereux pour lui-même et pour autrui».

Léo Michoud Journaliste Blick

Ce jeune homme de 25 ans est «activement recherché» par la police vaudoise. La raison? Non seulement, il est «soupçonné d’avoir commis une agression intra-familiale dans la nuit du 12 au 13 mai dans le Nord vaudois». Mais il est aussi «instable psychologiquement» et «peut se montrer dangereux pour lui-même et pour autrui».

Benjamin A. mesure 1m74, a la peau blanche, est de «corpulence mince». Il serait «vêtu de noir», selon les informations que partagent les forces de l’ordre dans leur avis de recherche.

Toute personne «ayant remarqué cet homme ou ayant des renseignements» peut contacter la police vaudoise au +41 21 343 15 10 ou se rendre au poste de police le plus proche. «Nous invitons la population à faire preuve de prudence et à ne pas se mettre en danger en voulant intervenir», insiste le communiqué.