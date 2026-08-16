L'enquête sur la vague d'incendies qui sévit à Romont depuis le 21 juin franchit une étape décisive. Trois mineurs ont été interpellés.

Marc Strüby Responsable du Web Desk

Vendredi soir, un nouveau départ de feu s'est produit à Romont (FR). Un talus et une souche d’arbre qui se trouvent en bordure de route à proximité du cimetière ont été calcinés.

A l’arrivée des secours, le sinistre avait partiellement été maîtrisé par un chauffeur des Transports publics fribourgeois (TPF), avant que les pompiers puissent éteindre les flammes. Les premières constatations ont établi que des déchets présents au sol avaient été incendiés.

Les enquêteurs ont pu mettre la main sur les trois auteurs présumés samedi. Durant leurs auditions, les adolescents ont tous avoué, à divers degrés, être impliqués dans la succession de sinistres recensés dans la commune depuis la fin juin, indique dimanche la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

Placés en arrestation provisoire pour les besoins de l'enquête, ils seront déférés devant le Tribunal pénal des mineurs.