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Une cinquantaine de pompiers sur place
Une halle de gymnastique détruite par les flammes à Romont

Un incendie a entièrement ravagé une halle de gymnastique mardi soir à Romont (FR). Aucun blessé n'est à déplorer, le bâtiment étant vide au moment du sinistre, a indiqué mercredi matin la police cantonale fribourgeoise.
Publié: il y a 39 minutes
Selon la police, le bâtiment a été entièrement détruit par les flammes. L'ampleur des dommages n'a pas encore été chiffrée.
Photo: Police cantonale de Fribourg
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ATS Agence télégraphique suisse

Une halle de gymnastique a été complètement détruite par les flammes mardi soir à Romont (FR). Personne n'a été blessé, le bâtiment étant inoccupé au moment des faits, a annoncé tôt mercredi la police cantonale fribourgeoise.

La police a été alertée peu après 21h05 que de la fumée se dégageait de la halle de gymnastique des Avoines, indique-t-elle dans un communiqué. A l'arrivée des secours, le bâtiment était la proie des flammes. Une cinquantaine de pompiers ont été engagés, ils ont pu maîtriser le sinistre peu avant minuit.

La halle a été «complètement détruite», selon la police. Le montant des dégâts n'a pour l'heure pas encore été estimé. Les causes de l'incendie ne sont pas connues non plus. Une enquête a été ouverte. Par mesure de sécurité, les habitants d'une maison se trouvant à proximité immédiate de la halle de gymnastique ont été évacués et relogés pour la nuit chez des proches.

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