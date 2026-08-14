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Les images de l'important incendie sur l'avenue de la Harpe
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Nouveau feu à Lausanne:Les images de l'important incendie sur l'avenue de la Harpe

Coincé sur le balcon à l'avenue de la Harpe
Pris au piège par les flammes, un labrador meurt dans l’incendie à Lausanne

L’incendie qui a ravagé un immeuble de l’avenue de la Harpe, à Lausanne, n’a fait aucun blessé humain. Mais un labrador, resté prisonnier d’un appartement en flammes, n’a pas pu être sauvé.
Publié: 16:21 heures
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Dernière mise à jour: 17:35 heures
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Le feu s'est déclaré tôt jeudi au dernier étage d'un immeuble.
Photo: Sylvie Maeder
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Solène MonneyJournaliste Blick

L’important incendie qui a ravagé un immeuble de l’avenue de la Harpe, à Lausanne, jeudi 13 août, n’a heureusement fait aucun blessé parmi les habitants. Mais depuis plusieurs heures, une autre inquiétude agitait les témoins et de nombreux lecteurs: celle du sort d’un labrador resté prisonnier de l’appartement cerné par les flammes.

Selon plusieurs témoignages, l’animal, en détresse, aurait tenté de fuir le brasier en se réfugiant sur le balcon. Des témoins racontent l’avoir entendu aboyer «de terreur» derrière la barrière, alors que les flammes gagnaient l’appartement. Une scène particulièrement éprouvante pour les personnes présentes sur place.

Malheureusement, les nouvelles sont mauvaises. Le labrador a péri dans l’incendie, confirme Jean Ellgass, chargé de communication du Service de protection et sauvetage de Lausanne (SPSL). Une issue tragique pour l’animal, qui n’a finalement pas pu être sauvé.

Des dégâts d'ampleur

La mort de l’animal vient assombrir le bilan de cet impressionnant incendie. Celui-ci a entrainé l'évacuation des 18 locataires de l'immeuble. Le sinistre a débuté à 5h18 dans un appartement du 3e étage, se propageant d'abord à la verticale, puis à l'horizontale. L'incendie a été totalement maîtrisé peu avant 10h.

«Au vu de l’ampleur des dégâts, les occupants ne pourront pas réintégrer leur logement dans l’immédiat. Des solutions de relogement ont été trouvées pour chacun d’entre eux», a communiqué la police municipale de Lausanne dans la journée. Reste désormais à déterminer l’origine du sinistre et l’étendue exacte des dégâts.

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