Un incendie s'est déclaré jeudi matin au dernier étage d'un immeuble de l'avenue de la Harpe à Lausanne. Aucun blessé n'est à déplorer, malgré l'évacuation de 18 personnes.

Un incendie ravage un immeuble de l'avenue de la Harpe à Lausanne

Un incendie ravage un immeuble de l'avenue de la Harpe à Lausanne

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Un important incendie s'est déclaré jeudi matin dans un immeuble de l'avenue de la Harpe, à Lausanne. Si le feu n'a pas fait de blessé, il a tout de même entraîné 18 évacuations. La population, qui avait été appelée à évacuer la zone dans un premier temps, n'encourt aucun risque toxique.

A 8h45, le feu était totalement maîtrisé et éteint, a indiqué à Blick Jean Ellgass, chargé de communication pour le Service de protection sauvetage de Lausanne. Le sinistre a débuté à 5h18 dans un appartement du 3e étage, se propageant d'abord à la verticale, puis à l'horizontal. L'origine de l'incendie est inconnue à ce stade.

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Les 18 locataires de l’immeuble ont été évacués, dont les personnes résidant dans l’appartement concerné. «Au vu de l’ampleur des dégâts, les occupants ne pourront pas réintégrer leur logement dans l’immédiat. Des solutions de relogement ont été trouvées pour chacun d’entre eux», a communiqué la police municipale de Lausanne dans la journée.

Au total, 14 véhicules et 50 personnes ont été mobilisées, comprenant des sapeurs pompiers, des agents de la police et des membres du soutien sanitaire opérationnel. Dix personnes du SDIS LAVAUX et six personnes du SDIS MEBRE sont venues par la suite en renfort. L'avenue de la Harpe restera bloquée à la circulation jusqu'à la fin des opérations, estimée vers 15-16h.