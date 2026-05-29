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Incendie majeur à Lugano
«Après une violente explosion, ça fume terriblement»

Un incendie majeur s'est déclaré à Viganello, Lugano, vendredi après une potentielle explosion sur le toit d'un immeuble. Les secours sont mobilisés et les habitants doivent prendre des précautions face à l'épaisse fumée.
Publié: il y a 16 minutes
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La fumée à Lugano est presque noire. Auparavant, il y aurait eu une forte détonation
Photo: Leserreporter
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Angela Rosser

Un important incendie s'est déclaré vendredi après-midi à Viganello, un quartier de Lugano, après une probable explosion survenue sur le toit d'un immeuble en travaux. Le sinistre, qui provoque un important dégagement de fumée, mobilise d'importants moyens de secours.

Selon le «Corriere del Ticino», les flammes se sont déclarées vers 14h15 dans un immeuble de la Via Maggio après une probable explosion sur le toit. Celle-ci aurait été causée par des bouteilles de gaz alors que des ouvriers effectuaient des travaux de toiture, ajoute le média tessinois.

Les pompiers et la police ont été dépêchés sur les lieux. La circulation est fortement perturbée dans le secteur. Via Alertswiss, les autorités appellent la population à fermer portes et fenêtres, à couper les systèmes de ventilation et de climatisation et à éviter largement la zone touchée. Les habitants sont également invités à informer leurs voisins des mesures de précaution en vigueur.

Forte explosion

Deux lecteurs de Blick ont également signalé l'incendie. L'un d'eux explique: «Après une violente explosion, ça fume terriblement.» Cette fumée est clairement visible sur les photos. «Les pompiers sont arrivés cinq minutes plus tard», a-t-il ajouté. Une autre personne, actuellement à bord d'un navire, a également envoyé une photo.

La police cantonale tessinoise a été contactée par Blick pour obtenir de plus amples informations.

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