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Il plaide pour du local!
Pierre Maudet critique le choix du CHUV pour les données de santé

Pierre Maudet propose un espace lémanique pour centraliser les données de santé. Il critique le choix du CHUV d'une entreprise américaine, plaidant pour une gestion locale et souveraine des données. Genève, 15 mai 2026.
Publié: 10:09 heures
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Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Le conseiller d’Etat critique le recours du CHUV à une firme américaine.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Pierre Maudet souhaite un espace lémanique pilote pour centraliser les données numériques en termes de santé. Le conseiller d'Etat genevois épingle notamment le CHUV qui souhaite recourir à une entreprise privée américaine pour son dispositif.

Une mise en commun des données serait avantageuse pour «la prévention, le soin et la recherche», insiste le ministre cantonal dans un entretien publié vendredi par le quotidien Le Temps. Il soutient la centralisation fédérale, tout en considérant comme optimiste le souhait articulé par la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider d'une plateforme nationale en 2030.

Pour une gestion locale

Mais Pierre Maudet plaide également pour une solution pilote pour la région lémanique. Même s'il reconnaît que la collaboration numérique est «complexe». Il déplore que les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) n'aient pu participer à l'appel d'offres du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) avec leur DPI+, en raison des critères imposés. Et de cibler le logiciel Epic choisi.

En Suisse alémanique, où il est déjà utilisé dans plusieurs établissements, les coûts ont été «bien plus élevés que prévu», déplore le ministre genevois de la santé. Les députés vaudois doivent encore se prononcer. «La question, ce n'est pas le logiciel Epic contre celui de DPI+, c'est l'enjeu de souveraineté en matière de santé», ajoute le conseiller d'Etat qui vante les bienfaits de l'approche mutualisée des HUG. Et la santé, «bien public commun», «ne doit pas être cédée à des multinationales», estime également le ministre.

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