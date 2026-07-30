Engagés depuis le 26 juillet aux côtés des secours français, les pompiers romands vont être remplacés dimanche par un nouveau détachement de 33 personnes. Leur mission se poursuivra en Gironde, où de nombreux foyers restent à traiter.

Une nouvelle équipe de pompiers romands part combattre les incendies en Gironde

Une nouvelle équipe de pompiers romands part combattre les incendies en Gironde

Solène Monney Journaliste Blick

Les pompiers romands prolongent leur mobilisation en Gironde. Un second détachement doit rejoindre le sud-ouest de la France dimanche 2 août afin de remplacer les secouristes engagés sur place depuis une semaine.

Dans son point quotidien la préfecture de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde a indiqué ce jeudi 30 juillet que la surface brûlée n'avait pas évolué. Elle reste tout de même de 42'000 hectares. Pour l'heure, six feux sont encore actifs. Et pas moins de 84'000 habitants sont autorisés à rentrer chez eux. L'autoroute A63 réouvrera dans les deux sens à partir de 14h.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Des interventions dans plusieurs secteurs

Arrivé en Gironde dimanche 26 juillet à 1h du matin, le premier détachement romand a été déployé en soutien des forces françaises sur plusieurs fronts. Les pompiers ont notamment protégé des secteurs stratégiques menacés par les flammes, dont un champ de panneaux photovoltaïques.

Ils sont également intervenus en périphérie de Bordeaux, dans la région du Cap-Ferret et dans le village de Claouey afin de contenir la progression du feu. Les équipes romandes ont traité de nombreux foyers résiduels et reprises de feu, dont la superficie variait de quelques mètres carrés à plusieurs centaines de mètres carrés. Ces opérations ont notamment eu lieu à Cestas, Marcheprime, Blagon, Arès et Lège-Cap-Ferret.

Les pompiers ont aussi sécurisé plusieurs routes départementales pour empêcher les flammes de gagner des zones sensibles. Ils ont protégé les couloirs coupe-feu ouverts par des engins mécanisés et mené des missions de reconnaissance en coordination avec le commandement français des opérations de secours.

Une relève de 33 personnes

Face à la situation et au nombre de foyers encore actifs, la demande française de prolonger l’opération de soutien a été acceptée. Le second détachement sera composé de 33 personnes, dont 20 pompiers professionnels, 12 volontaires et un ambulancier. Il comprendra 21 membres du Groupement Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève, neuf pompiers vaudois, deux Neuchâtelois et un représentant du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 74 de Haute-Savoie.

Les véhicules et les engins déjà acheminés en Gironde resteront sur place pour la suite des opérations. Un car de la police genevoise a été mis à disposition pour transporter les nouvelles équipes et leur matériel de protection. Le départ de Genève est prévu samedi 1er août en fin de journée, pour une arrivée à Pessac dimanche matin. Le véhicule ramènera ensuite en Suisse le premier contingent.

Le moral reste solide malgré la chaleur

Les pompiers suisses sont hébergés à Pessac, dans l’internat d’un lycée professionnel, aux côtés de plusieurs unités françaises. «Malgré les fortes chaleurs et l'intensité physique de l'engagement, le moral des sapeurs-pompiers romands reste solide: l'esprit de corps, la fraternité et la solidarité avec nos camarades français permettent de trouver les ressources nécessaires pour poursuivre cette mission d'entraide», indique le Groupement SIS.