DE
FR

Solidarité avec les pompiers français
Une nouvelle équipe de pompiers romands part combattre les incendies en Gironde

Engagés depuis le 26 juillet aux côtés des secours français, les pompiers romands vont être remplacés dimanche par un nouveau détachement de 33 personnes. Leur mission se poursuivra en Gironde, où de nombreux foyers restent à traiter.
Publié: 11:15 heures
|
Dernière mise à jour: 11:34 heures
1/4
Pas moins de 33 secouristes romands viendront porter mains forte aux pompiers français pour venir à bout de l'incendie en Gironde.
Photo: © Incendie Secours Genève
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Les pompiers romands prolongent leur mobilisation en Gironde. Un second détachement doit rejoindre le sud-ouest de la France dimanche 2 août afin de remplacer les secouristes engagés sur place depuis une semaine.

Dans son point quotidien la préfecture de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde a indiqué ce jeudi 30 juillet que la surface brûlée n'avait pas évolué. Elle reste tout de même de 42'000 hectares. Pour l'heure, six feux sont encore actifs. Et pas moins de 84'000 habitants sont autorisés à rentrer chez eux. L'autoroute A63 réouvrera dans les deux sens à partir de 14h.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Des interventions dans plusieurs secteurs

Arrivé en Gironde dimanche 26 juillet à 1h du matin, le premier détachement romand a été déployé en soutien des forces françaises sur plusieurs fronts. Les pompiers ont notamment protégé des secteurs stratégiques menacés par les flammes, dont un champ de panneaux photovoltaïques.

A lire aussi
L'optimisme revient enfin en Gironde avec un mégafeu «stabilisé»
Météo «favorable»
L'optimisme revient enfin en Gironde avec un mégafeu «stabilisé»
«Des massifs qui partiraient en fumée? C'est possible»
Danger critique dans le Jura
«Des massifs qui partiraient en fumée? C'est possible»

Ils sont également intervenus en périphérie de Bordeaux, dans la région du Cap-Ferret et dans le village de Claouey afin de contenir la progression du feu. Les équipes romandes ont traité de nombreux foyers résiduels et reprises de feu, dont la superficie variait de quelques mètres carrés à plusieurs centaines de mètres carrés. Ces opérations ont notamment eu lieu à Cestas, Marcheprime, Blagon, Arès et Lège-Cap-Ferret.

Les pompiers ont aussi sécurisé plusieurs routes départementales pour empêcher les flammes de gagner des zones sensibles. Ils ont protégé les couloirs coupe-feu ouverts par des engins mécanisés et mené des missions de reconnaissance en coordination avec le commandement français des opérations de secours.

Une relève de 33 personnes

Face à la situation et au nombre de foyers encore actifs, la demande française de prolonger l’opération de soutien a été acceptée. Le second détachement sera composé de 33 personnes, dont 20 pompiers professionnels, 12 volontaires et un ambulancier. Il comprendra 21 membres du Groupement Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève, neuf pompiers vaudois, deux Neuchâtelois et un représentant du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 74 de Haute-Savoie.

Les véhicules et les engins déjà acheminés en Gironde resteront sur place pour la suite des opérations. Un car de la police genevoise a été mis à disposition pour transporter les nouvelles équipes et leur matériel de protection. Le départ de Genève est prévu samedi 1er août en fin de journée, pour une arrivée à Pessac dimanche matin. Le véhicule ramènera ensuite en Suisse le premier contingent.

Le moral reste solide malgré la chaleur

Les pompiers suisses sont hébergés à Pessac, dans l’internat d’un lycée professionnel, aux côtés de plusieurs unités françaises. «Malgré les fortes chaleurs et l'intensité physique de l'engagement, le moral des sapeurs-pompiers romands reste solide: l'esprit de corps, la fraternité et la solidarité avec nos camarades français permettent de trouver les ressources nécessaires pour poursuivre cette mission d'entraide», indique le Groupement SIS.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus