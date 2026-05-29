Une femme de 67 ans tuée après des coups portés à la tête

Une femme de 67 ans a été retrouvée morte après avoir reçu plusieurs coups portés à la tête, annonce la police judiciaire genevoise dans un communiqué ce vendredi 29 mai. Une voisine a alerté la police le 5 mai peu avant 22h, car elle n'avait plus de nouvelles de sa voisine de pallier et qu'une forte odeur se dégageait dans le couloir, expliquent les agents.
Arrivés sur les lieux, ils ont découvert le corps sans vie d'une femme de 67 ans qui serait décédée de plusieurs coups portés à la tête. L'auteur présumé est recherché et l'enquête est menée par la brigade criminelle sous la direction du procureur Dominique Colombo.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
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Ligne de nuit 19h-7h
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