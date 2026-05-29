Une femme de 67 ans est morte au Lignon (GE) après avoir reçu plusieurs coups à la tête, annonce la police genevoise dans un communiqué.

Une femme de 67 ans tuée après des coups portés à la tête

Une femme de 67 ans tuée après des coups portés à la tête

Luisa Gambaro Journaliste

Une femme de 67 ans a été retrouvée morte après avoir reçu plusieurs coups portés à la tête, annonce la police judiciaire genevoise dans un communiqué ce vendredi 29 mai. Une voisine a alerté la police le 5 mai peu avant 22h, car elle n'avait plus de nouvelles de sa voisine de pallier et qu'une forte odeur se dégageait dans le couloir, expliquent les agents.

Arrivés sur les lieux, ils ont découvert le corps sans vie d'une femme de 67 ans qui serait décédée de plusieurs coups portés à la tête. L'auteur présumé est recherché et l'enquête est menée par la brigade criminelle sous la direction du procureur Dominique Colombo.