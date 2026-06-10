Le cambriolage avorté d'une gendarmerie à Genève a mené à une course-poursuite spectaculaire mercredi à 4h du matin. Le flair de Togo, un chien policier, a permis d'arrêter l'un des deux suspects.

Un cambrioleur coincé près de Genève grâce à Togo, le chien policier

Un cambrioleur coincé près de Genève grâce à Togo, le chien policier

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Une tentative de cambriolage a visé une armurerie de la rue Pedro-Meylan, dans le quartier de Florissant à Genève, mercredi vers 4h du matin, rapporte la «Tribune de Genève». Deux hommes ont tenté de s’introduire dans le commerce avant de prendre la fuite après le déclenchement de l’alarme. L'un d'entre eux a pu être arrêté grâce au flair de Togo, un chien policier, tandis que l'autre est toujours en fuite.

Le propriétaire, qui se trouvait à l’étranger, a immédiatement prévenu la centrale de police après avoir reçu l'alerte. L’arrivée de la première patrouille n'a pas empêché les suspects de prendre la fuite à bord d’un puissant 4x4.

Une course-poursuite s’est alors engagée. Malgré le déploiement d'un dispositif destiné à ralentir les véhicules, les forces de l'ordre ne sont pas parvenues à intercepter le 4x4.

Un suspect toujours en fuite

Un pneu a toutefois été endommagé, contraignant les deux auteurs à sortir de la voiture et à poursuivre leur fuite à pied. Une course qui les a notamment menés vers un champs se trouvant sur le territoire communal de Choulex (GE).

Une piste a toutefois pu être suivie grâce au flair de Togo, ce qui a permis de mettre la main sur l'un des deux suspects. Son complice est, lui, toujours en fuite et les recherches se poursuivent pour retrouver l'autre suspect. Le porte-parole de police judiciaire a salué la coopération fructueuse entre les agents et l’unité canine. Les investigations se poursuivent.