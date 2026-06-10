DE
FR

Son complice toujours en fuite
Un cambrioleur coincé près de Genève grâce à Togo, le chien policier

Le cambriolage avorté d'une gendarmerie à Genève a mené à une course-poursuite spectaculaire mercredi à 4h du matin. Le flair de Togo, un chien policier, a permis d'arrêter l'un des deux suspects.
Publié: 17:46 heures
Une course-poursuite s'est engagée à Genève, tôt, mercredi matin. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Une tentative de cambriolage a visé une armurerie de la rue Pedro-Meylan, dans le quartier de Florissant à Genève, mercredi vers 4h du matin, rapporte la «Tribune de Genève». Deux hommes ont tenté de s’introduire dans le commerce avant de prendre la fuite après le déclenchement de l’alarme. L'un d'entre eux a pu être arrêté grâce au flair de Togo, un chien policier, tandis que l'autre est toujours en fuite.

Le propriétaire, qui se trouvait à l’étranger, a immédiatement prévenu la centrale de police après avoir reçu l'alerte. L’arrivée de la première patrouille n'a pas empêché les suspects de prendre la fuite à bord d’un puissant 4x4.

Une course-poursuite s’est alors engagée. Malgré le déploiement d'un dispositif destiné à ralentir les véhicules, les forces de l'ordre ne sont pas parvenues à intercepter le 4x4. 

Un suspect toujours en fuite

Un pneu a toutefois été endommagé, contraignant les deux auteurs à sortir de la voiture et à poursuivre leur fuite à pied. Une course qui les a notamment menés vers un champs se trouvant sur le territoire communal de Choulex (GE).

A lire aussi
Les autorités se mobilisent face aux cambriolages de garages
Plus d'une centaine en 2026
Les autorités se mobilisent face aux cambriolages de garages
Une course-poursuite policière aurait entraîné un nouveau décès à Lausanne
Collision mortelle
Une course-poursuite policière aurait entraîné un nouveau décès à Lausanne

Une piste a toutefois pu être suivie grâce au flair de Togo, ce qui a permis de mettre la main sur l'un des deux suspects. Son complice est, lui, toujours en fuite et les recherches se poursuivent pour retrouver l'autre suspect. Le porte-parole de police judiciaire a salué la coopération fructueuse entre les agents et l’unité canine. Les investigations se poursuivent.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus