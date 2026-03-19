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Plus de 500 personnes dehors
Les fonctionnaires genevois défilent contre les coupes budgétaires

Plus de 500 manifestants ont défilé jeudi à Genève. Face aux coupes actuelles et futures, la fonction publique a crié sa colère dans la rue.
Publié: il y a 43 minutes
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La fonction publique genevoise est descendue dans la rue jeudi soir.
Photo: MARTIAL TREZZINI
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ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 500 personnes ont manifesté jeudi soir à Genève contre les mesures d'économie actuelles et à venir. A l'appel du Cartel intersyndical du personnel de l’État et du secteur subventionné, la fonction publique a crié sa colère dans la rue.

La suppression de l'annuité 2026 a été confirmée par le Conseil d'Etat a relevé, avant le départ du cortège, Geneviève Preti, co-présidente du Cartel. «La perte de pouvoir d'achat est énorme, année après année», a insisté Mme Preti, en déplorant «un grignotage des mécanismes salariaux».

«Malgré la mobilisation de l'hiver dernier, il y a toujours un plan d'économie d'un milliard au-dessus de nos têtes», a ajouté un militant. Il a aussi fustigé de récentes «mesures d'économie mesquines», à l'instar de la suppression de l'indexation des subsides d'assurance-maladie.

Les députés absents

Ces mesures d'austérité vont aussi toucher la population, a relevé un représentant du personnel soignant. «Salaires attaqués, prestations en danger», ont scandé les manifestants. Partie du Parc des Chaumettes, près de l'Hopital, la manifestation a rejoint la promenade de la Treille derrière le Grand Conseil en passant par le centre-ville.

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Les manifestants ont crié leur colère devant les fenêtres du Parlement. Les députés n'étaient toutefois pas là pour les entendre: c'était au moment de la pause repas.

Prévisions erronées et baisses d'impôts

Cette mobilisation, qui devrait être suivie d'une grève le 23 avril, intervient quelques jours avant la présentation du nouveau projet de budget 2026 de l'Etat. Les conclusions d'un groupe d'experts mandaté pour proposer des coupes de 500 millions de francs sont aussi attendues ce printemps, alimentant l'inquiétude des syndicats.

Le Cartel intersyndical personnel dénonce notamment les prévisions erronées ces dernières années dans les finances publiques genevoises ainsi que les baisses d'impôts successives qui ont coûté deux milliards de francs par an. Il critique aussi l'absence d'indexation entière des salaires depuis 2021. Le Cartel exige notamment avantage de postes pour répondre aux besoins de la population.

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