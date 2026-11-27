Le 26 novembre, le parlement genevois a largement accepté l'initiative «1% pour la culture», proposée par le PS. Pour Estelle Revaz, qui a porté le projet dès le début, c'est une grande victoire. Mais les réactions du PLR, qui assure pourtant son soutien au secteur, l'inquiètent.

En bref Le 26 novembre, le Grand Conseil genevois a accepté presque à l’unanimité l’initiative du PS «1% pour la culture», qui impose d'allouer un minimum de 1% du budget cantonal de fonctionnement à ce secteur d'activité.

Selon les initiants, 60 millions de francs supplémentaires seraient injectés dans le domaine culturel: Estelle Revaz souligne que 60% des professionnels gagnent moins de 3333 francs par mois pour 45 heures de travail hebdomadaire en moyenne.

Le PLR estime que le seuil de 1% est déjà atteint en tenant compte notamment des communes; Estelle Revaz conteste ce calcul, soulignant que l'initiative concerne uniquement le budget cantonal, et craint que la loi d’application ne vide l’initiative de sa substance.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Une grande victoire s'esquisse pour le domaine culturel genevois. Ce jeudi, le Grand Conseil acceptait, presque à l'unanimité, l'initiative populaire «1% pour la culture», lancée par le PS Genève et les milieux culturels. Pour rappel, ce texte demandait qu'un minimum de 1% du budget de fonctionnement du canton soit alloué à ce secteur. Selon les initiants, cela équivaudrait à environ 60 millions supplémentaires, pour alléger la précarité qui accable les professionnels du domaine.

«Une récente étude a démontré qu’un acteur de la culture sur trois envisage de quitter le secteur en raison d’une précarité extrême, déplore l'élue socialiste Estelle Revaz, qui a porté l'initiative depuis ses prémices. On sait aussi que 60% des actrices et acteurs culturels gagnent moins de 3333 francs par mois pour une moyenne de 45 heures de travail par semaine.»

Pour la violoncelliste, le problème ne réside pas dans le volume de travail, mais bien dans la rémunération et le manque de subventions: «Depuis des années, à la moindre difficulté budgétaire, on coupe dans la culture, remarque-t-elle. Pourquoi? Parce que jusqu’à présent, la culture n’était pas une dépense liée par la loi et qu’elle pouvait ainsi servir de variable d’ajustement. On est arrivé au point de rupture. Et je suis très heureuse qu’aujourd’hui, avec l’adoption de cette initiative, on puisse enfin sortir de ce cercle vicieux.»

«Le PLR s'éloigne des objectifs de l'initiative»

Si les objectifs de l’initiative sont scrupuleusement respectés, le canton devra donc injecter 60 millions supplémentaires dans le domaine culturel. Mais uniquement dans ce domaine-là. «C’est sur ce point que le discours de la droite pose problème, estime Estelle Revaz. Le PLR affirme son soutien à la culture et je m'en réjouis. Mais dans le même temps, il fait tout un tas de calculs pour expliquer que le seuil de 1% est déjà atteint et qu’aucun financement supplémentaire n’est nécessaire. Le PLR s'éloigne dangereusement de l'esprit et des objectifs de l'initiative en comptabilisant les montants alloués à la formation, voire carrément les subventions octroyées par les communes.»

Le PLR Genève a effectivement confirmé son soutien à «la place culturelle du canton», via un communiqué. Dès le début des discussions, la droite maintenait que l'objectif des 1% était déjà atteint, à Genève. Au micro de Léman Bleu, le député PLR Adrien Genecand affirmait que l'initiative «ne tient pas compte de ce que les communes font en parallèle», ajoutant que l'objectif est, par définition, «déjà réalisé».

Pour Estelle Revaz, le PLR mélange plusieurs choses différentes: «Le comité d’initiative a été très clair dès le début, insiste-t-elle. Le périmètre des 1% concerne uniquement la culture, et non pas la formation, qui est liée au département de l'Instruction publique (DIP). Il ne s'agit pas de transférer des montants d’une ligne budgétaire à une autre, mais bien d’injecter de l’argent frais dans le budget dédié à la culture.»

«La bataille ne fait que commencer»

La socialiste craint donc que la droite tente en réalité «de vider l'initiative de toute sa substance» lors de l'élaboration de la loi d'application. Mais, si c'était pour tenter de le décontenancer par la suite, pourquoi le PLR s'est-il quand même prononcé en faveur du texte? Rappelons que le texte est «non-formulé», signifiant que les modalités de sa réalisation concrète restent entre les mains du législateur.

Etait-ce donc une manière d'éviter que l'initiative finisse en votation populaire, en maintenant une certaine influence sur la mise en application du texte? «Initialement, la droite était opposée à cette initiative, rappelle Estelle Revaz. Mais face à la grande cohésion du secteur culturel, elle a dû se rendre à l’évidence: le texte avait de bonnes chances d’être accepté en votation populaire.»

Pour la Genevoise, il s'agit quand même d'un très beau signal pour le domaine culturel: «Mais la bataille ne fait que commencer, conclut-elle. Il faut désormais veiller à ce que la loi d’application que formulera le Grand Conseil respecte les intentions et les objectifs de base de l’initiative.»