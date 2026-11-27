Dès 2027, Genève testera une prescription encadrée de cocaïne pour les usagers de crack. Une première mondiale visant à réduire les risques et à encourager les soins, selon les autorités sanitaires.

Genève lance un projet inédit pour les accros au crack

Genève lance un projet inédit pour les accros au crack

ATS Agence télégraphique suisse

Genève lance un projet-pilote de prescription médicalement encadrée de cocaïne destiné aux consommateurs de crack. Présenté comme une première mondiale, ce dispositif se déploiera progressivement en 2027 avec une première cohorte de dix à vingt patients volontaires.

«On contribue ainsi à sortir d'une certaine hypocrisie», a relevé vendredi devant la presse Pierre Maudet, chef du Département de la santé et des mobilités (DSM). «Sans investissement dans l'innovation, on ne fera que subir collectivement», a insisté le professeur Panteleimon Giannakopoulos, directeur général de l'office cantonal de la santé.

L'objectif de cette prescription médicalement encadrée de cocaïne est de ramener les consommateurs de crack vers les soins et de réduire les risques psycho-sociaux. La prise de cocaïne se fera par inhalation en utilisant une cigarette électronique dotée d'une cartouche qui contiendra la substance. Une entreprise pharmaceutique a été mandatée pour fournir la cocaïne.