Plus de 200 figures du monde culturel genevois, dont l'écrivain Daniel de Roulet, dénoncent les mesures des autorités face à la manifestation anti-G7 prévue le 14 juin. Ils appellent à la mobilisation pour une société plus juste.

Le monde culturel genevois monte au créneau contre le G7

Le monde culturel genevois monte au créneau contre le G7

ATS Agence télégraphique suisse

Des actrices et acteurs du monde culturel genevois apportent leur soutien à la mobilisation anti-G7. Ils ont publié une tribune dans «Le Courrier», signée par plus de 200 personnes.

Le texte juge notamment «intolérable» la présence «parmi nous» des dirigeants du G7. «Au moins cinq des Etats membres du G7 sont aujourd'hui en voie de fascisation», jugent les signataires. Ils s'en prennent aussi aux autorités genevoises qui, selon eux, ont pris des «mesures antidémocratiques» pour «cantonner» la manifestation anti-G7 du 14 juin dans un espace restreint.

«Invisibiliser» le mouvement

Le Conseil d'Etat genevois a certes autorisé la manifestation, mais uniquement sur un tracé sur la rive droite, alors que la coalition anti-G7 souhaite pouvoir sillonner autour de la rade en passant par le pont du Mont-Blanc. «Par leur refus, les autorités genevoises cherchent à faire taire et à invisibiliser un mouvement qui ne souhaite que construire un monde plus juste», poursuit la tribune.

Les signataires, parmi lesquels figurent notamment l'écrivain Daniel de Roulet ainsi que les cinéastes Jacob Berger et Nicolas Wadimoff, appellent la population à participer aux mobilisations et débats organisés par la coalition No G7 «afin d’inventer ensemble de nouvelles formes de luttes pour renverser les systèmes de domination et la dérive vers l'autoritarisme.»