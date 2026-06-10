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Les policiers seront identifiables
Manif contre le G7 à Genève: le tracé est enfin validé

Genève se prépare à une manifestation contre le Sommet du G7 dimanche. Le tracé évite le pont du Mont-Blanc et finit à la place des Nations.
Publié: il y a 45 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
La manif genevoise ne passera pas par le pont du Mont-Blanc.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les contours de la manifestation qui aura lieu dimanche contre le Sommet du G7 se précisent. Le Conseil d'Etat a validé mercredi le tracé éloigné du pont du Mont-Blanc. Par ailleurs, les policiers porteront un numéro d'identification sur leur tenue.

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Alors que le règlement sur l'organisation de la police prévoit des exceptions au port obligatoire du matricule lors de manifestations, une solution a été trouvée pour l'identification des policiers dimanche, a indiqué la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast, en charge de la sécurité. Par ailleurs, une trentaine d'observateurs du Centre pour l'action non violente seront déployés.

Après une dernière séance avec No G7 mardi soir, le tracé définitif de la manifestation est connu. Il ne passe plus devant le pont du Mont-Blanc, dont la fermeture est jugée provocatrice par la coalition, mais il remonte par la rue des Alpes et se poursuit jusqu'à la place des Nations. Le rassemblement au parc Mon Repos est autorisé dès 15h00 et devra se terminer au même endroit à 22h30.

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