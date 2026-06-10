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Chaos sur les routes
G7: Il faudra savoir faire preuve de patience aux douanes valaisannes

Le sommet du G7 à Evian-les-Bains du 15 au 17 juin entraînera des contrôles renforcés aux frontières franco-suisses. En Valais, des temps d’attente prolongés sont attendus. Les autorités invitent à anticiper et limiter les trajets.
Publié: il y a 25 minutes
L'Etat du Valais annonce ce mercredi des contrôles d'identité renforcés lors du G7.
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ATS Agence télégraphique suisse

Des mesures de sécurité seront déployées aux frontières franco-suisses à l'occasion du sommet G7 qui se tiendra à Evian-les-Bains (15-17 juin). En Valais, les frontières resteront ouvertes, mais il faudra peut-être faire preuve de patience aux douanes.

«Des contrôles accrus pourront entraîner des temps d’attente plus importants lors des déplacements transfrontaliers», précise mercredi l'Etat du Valais dans un communiqué. La situation pouvant évoluer rapidement, le Canton du Valais «invite la population à anticiper ses déplacements, à limiter les trajets non essentiels et à suivre les informations officielles durant cette période.»

Des contrôles renforcés seront mis en œuvre du 12 au 18 juin aux frontières suisses, dans le cadre du dispositif de sécurité prévu pour l’événement. A ce jour, aucune fermeture de route n'est prévue sur le territoire valaisan. Les transports publics continueront également de fonctionner normalement.

Limiter les répercussions

Des perturbations localisées du trafic ne sont pas exclues sur certains axes du Chablais, notamment dans la zone de la douane de St-Gingolph, en particulier aux heures de forte affluence. Les usagers sont invités à prévoir davantage de temps de trajet et de s'informer avant tout déplacement.

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Le canton du Valais précise qu'il suivra la situation en étroite coordination avec les autorités fédérales, les cantons voisins et les autorités françaises. «Les mesures pourront être adaptées en fonction de l'évolution de la situation afin de garantir la sécurité de la population tout en limitant les répercussions sur les déplacements quotidiens et les activités économiques de la région», conclut le Canton.

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