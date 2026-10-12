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Armé d'un fusil d'assaut
Une nouvelle fusillade secoue Annemasse, le suspect arrêté en plein Genève

Une nouvelle fusillade a éclaté dimanche à Annemasse, près de Genève. Un jeune homme de 20 ans aurait notamment ouvert le feu sur une bibliothèque fréquentée par des enfants, avant de prendre la fuite à moto. Il a finalement été interpellé par la police genevoise, en possession d'un fusil d'assaut.
Publié: il y a 42 minutes
Après avoir ouvert le feu dans le quartier du Perrier, à Annemasse, un individu a été arrêté aux abords du Jardin Anglais, à Genève.
Photo: AFP
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Solène MonneyJournaliste Blick

Aux portes de Genève, Annemasse a de nouveau été le théâtre d’une fusillade. Ce dimanche 11 octobre, un individu a pris pour cible la bibliothèque La Bulle, habituellement fréquentée par des dizaines d’enfants, dans le quartier du Perrier. Il aurait également ouvert le feu à Ville-la-Grand et à Gaillard. L’auteur présumé est un homme de 20 ans.

Après avoir pris la fuite à moto, le suspect a été interpellé à 16h20 par la police genevoise, au terme d'une courte course-poursuite, sur le quai Général-Guisan. Il était «en possession notamment d'un fusil d'assaut», confirme à Blick Olivier Francey, porte-parole du pouvoir judiciaire genevois. L'auteur présumé se trouve actuellement en arrestation provisoire, précise-t-il.

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Par chance, la bibliothèque était fermée au moment des faits. Six coups de feu ont été tirés sur le bâtiment, sans faire de blessés. Des CRS ont été déployés sur place dès dimanche soir, tandis qu'un commissariat déporté a été mis en place ce lundi 12 octobre.

«Nous allons nous battre»

«Nous sommes évidemment bouleversés par ce qui se passe. [...] Ce climat de terreur n'est plus supportable», a déclaré, la mine grave, le maire d'Annemasse, Gabriel Doublet, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

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Pour l'élu, les mesures prises jusqu'ici ne sont pas à la hauteur face à la montée de violence. «Des renforts ponctuels ne suffisent plus. J'attends de l'Etat des moyens supplémentaires, et qu'ils s'inscrivent dans la durée», écrit-il en légende de sa publication.

Le maire affiche sa détermination: «Nous allons nous battre. Nous ne lâcherons pas un mètre carré de territoire. Je demande vraiment solennellement à l'Etat de prendre en compte nos demandes.» Il dénonce une violence qui «pourrit littéralement la vie de nos habitants depuis un mois».

Le quartier du Perrier est en effet secoué depuis plusieurs semaines par une série de fusillades, sur fond de rivalités entre groupes pour le contrôle des points de deal. Le 6 septembre dernier, un jeune homme y avait perdu la vie.

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