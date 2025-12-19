DE
Froide grisaille en plaine, soleil en montagne
Un Noël ni blanc, ni au balcon. Mais rien n'est perdu pour la fin des vacances

Quelle météo pour les fêtes de fin d'année en Suisse romande? Du froid et du sec, du moins pour les dix jours à venir, estime un météorologue. Pas de Noël blanc, donc, mais pas non plus de Noël au balcon. Explications et prévisions pour les deux semaines à venir.
En moyenne montagne, la neige de novembre a fondu. Ces fêtes de fin d'année ne devraient pas changer grand-chose… malgré le froid.
Photo: Météo Suisse
Les vacances de Noël et de fin d’année sont là. Mais qu’on reste en plaine ou qu’on aille en montagne, à quelle météo faut-il s’attendre pour les deux semaines qui viennent?

Jusqu’à ce lundi 22 décembre, la situation ne changera guère: grisaille plutôt sèche, entrecoupée de quelques rares pluies et températures relativement douces (4 à 8 °C en plaine). Cependant, le thermomètre devrait baisser à l’approche de Noël pour tourner autour du 0 °C.

«
Il n’y aura pas de Noël blanc, mais ce ne sera pas non plus un Noël au balcon
Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews
»

Selon Vincent Devantay, météorologue chez MeteoNews, seule «l’intensité du froid reste à déterminer». Et pour ce qui est des précipitations, voire de la neige? «La tendance est clairement à un temps sec pour les dix jours qui viennent, tamise le prévisionniste. Il n’y aura pas de Noël blanc, mais ce ne sera pas non plus un Noël au balcon.»

Comprenez que vous ne serez sans doute pas à la fenêtre, un verre à la main le soir de Noël et les quelques jours d’après. «Du moins pas en plaine, où l’air froid stagne, précise Vincent Devantay. Un peu plus haut en montagne, au-dessus des nuages, le mois de décembre est relativement doux. Dans les prochains jours, on devrait passer de la douceur à la fraîcheur en altitude.»

Incertitude pour la suite

Une aubaine pour les skieurs? Oui, mais pas partout. «Dans le Jura et les Préalpes, le niveau d’enneigement est assez bas. On est seulement à 20-30% des normes pour cette période», déplore le météorologue. Pour trouver la région de montagne la plus enneigée, comme souvent, il faudra selon lui se tourner vers le Valais, plus précisément sur la rive droite du Rhône (Les Diablerets, Crans-Montana, Ovronnaz), jusqu’au Chablais et aux Portes du Soleil. Quitte à ce que la neige soit artificielle…

Toutefois, Vincent Devantay ne se «risque pas à dire qu’il ne neigera pas avant Nouvel An». Pour ce qui est des tout derniers jours de décembre et du début de l’année 2026, l’incertitude règne. «Les modèles se cherchent un tout petit peu. Certains voient l’air froid arriver en force, d’autres moins. Le temps sec des dix prochains jours ne veut pas dire qu’il ne neigera pas en janvier et février.»

Anticyclone au nord, dépression au sud

La raison de cette météo est à trouver dans un duel nord-sud. «En cette fin d’année, la Suisse romande se trouve entre un anticyclone, qui devrait gonfler sur le nord de l’Europe, et une dépression sur la Méditerranée», situe le spécialiste de MeteoNews.

Conséquence, l’air froid venant du nord est plutôt sec et c’est au sud des Alpes, voire dans les Pyrénées, qu’on peut s’attendre à des chutes de neige. «A priori, on devrait plutôt être sous influence anticyclonique, c’est-à-dire que l’humidité du sud ne réussira sans doute pas à se frayer un chemin», anticipe Vincent Devantay. Réponse dans quelques jours. 

