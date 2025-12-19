Selon le rapport annuel de MétéoSuisse, 2025 se classe comme la 4e année la plus chaude en Suisse depuis 1864. Avec une température moyenne nationale de 7°C, elle dépasse de 1,2°C la norme 1991-2020.

L'année 2025 parmi les quatre années les plus chaudes de Suisse

L'année 2025 fait partie des quatre années les plus chaudes de Suisse, selon le rapport annuel de Météosuisse, après les années de 2022 à 2024. Elle a commencé avec des températures supérieures à la moyenne jusqu'à avril et enregistre le deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré.

Au 17 décembre, la température moyenne nationale annuelle se situe à 7 degrés, indique Météosuisse. L'année 2025 affiche 1,2 degré au-dessus de la norme 1991-2020, «ce qui la place au 4e rang depuis le début des mesures en 1864», indique le rapport, derrière 2022, 2023 et 2024.

L'hiver a été plutôt «doux», avec une moyenne nationale de -0,6 degré, soit 1,3 degré plus doux que la norme 1991-2020. Deux vagues de douceur en janvier et février y ont principalement contribué, selon Météosuisse. Ces conditions de début d'année et le faible niveau de précipitations en février ont entraîné un hiver «localement peu enneigé».

Trois mois particulièrement pluvieux

En été, le mois de juin fut le deuxième plus chaud enregistré depuis le début des mesures, après celui de 2003. Au Jungfraujoch, ce mois a même été le plus chaud depuis le début des mesures il y a plus de 90 ans, avec une température moyenne mensuelle de 2,6 degrés qui dépasse le précédent record de l'été caniculaire de 2003 situé à 2,2 degrés.

Les mois de janvier, juillet et septembre ont été particulièrement pluvieux. En septembre, des précipitations mensuelles supérieures à la moyenne ont été enregistrées dans presque tout le pays, à cause de violents orages au début du mois et de grosses chutes de pluies les premières semaines. Décembre s'annonce doux, avec des précipitations faibles qui devraient rester ainsi jusqu'à la fin du mois.