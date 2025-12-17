Les responsables des domaines de ski suisses s'inquiètent du manque de neige. C'est ce qui est arrivé à une station des Dolomites, en Italie. Des méga-files d'attente se sont formées et les skieurs ont exigé un remboursement. Un modèle courant?

«Sans neige artificielle, cet hiver sera difficile», déclare à Blick le directeur des remontées mécaniques de Belalp (VS), Mario Gertschen. Il met en lumière les principaux problèmes auxquels sont confrontés de nombreux domaines skiables des Alpes: il fait plus chaud, les jours de neige se font plus rares, et de nombreuses pistes ressemblent à des pâturages.

Cet hiver encore, les experts ne prévoient pas beaucoup de neige: «Il ne faut pas s'attendre à des quantités de neige significatives dans les Alpes d'ici Noël», assurait à notre média Yves Karrer de MétéoSuisse.

Cette situation peut être dévastatrice pour de nombreux domaines skiables, comme l'illustre bien le cas de la station de Val Gardena, dans les Dolomites du Tyrol du Sud, en Italie. Le week-end dernier, il y a eu un méga-chaos à cause du manque d'or blanc.

Des températures trop élevées

Des milliers de skieurs ont afflué dans ce domaine situé à environ 2300 mètres d'altitude pour effectuer des virages sous un soleil radieux. Mais de nombreuses pistes étaient impraticables en raison du manque de neige. Il n'était pas possible de remédier à la situation avec un enneigement artificiel, au vu des températures trop élevées. «Jusqu'à présent, nous n'avons eu des températures inférieures à zéro que pendant environ six jours», a expliqué Marco Grigoletto, président régional de l'association italienne de ski ANEF, au portail italien giornaletrentino.it.

D'énormes files d'attente se sont formées devant les remontées mécaniques, le temps d'attente dépassant parfois une heure, selon des photos et vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs parlent de «temps d'attente de plusieurs heures», d'une «file d'attente de 1h20» ou se plaignent de ce «cirque». Certains annoncent même qu'ils vont réclamer un remboursement.

Un remboursement en cas de manque de neige

Les amateurs de sports d'hiver frustrés devraient obtenir gain de cause. En effet, le site web du domaine skiable de Val Gardena indique avoir une «garantie d'enneigement à 100% grâce à un enneigement techniquement programmé». En plus de Val Gardena, d'autres domaines bénéficiant d'un glacier promettent des pistes praticables en continu.

C'est aussi le cas de la station autrichienne de Kitzbühel, qui ne dispose toutefois pas de glacier. Elle garantit un remboursement en cas de manque de neige. Une première dans les Alpes. La station garantit d'ouvrir toutes ses pistes du 21 décembre 2025 au 14 mars 2026.

Qu'en est-il en Suisse? Il n'est pas facile de se faire rembourser après une journée de ski décevante. La plupart des destinations locales ne prévoient pas de modèle de garantie d'enneigement, selon nos recherches. Heinz Rutishauser, du domaine skiable de la Klewenalp (NW), estime que «c'est certes une idée attrayante», mais que «pour les domaines de basse altitude sans enneigement artificiel, c'est un risque relativement important».

Un risque pour les petits domaines

Urs Gantenbein, des remontées mécaniques de Wildhaus dans le canton de Saint-Gall, partage cet avis. «Cela pourrait nous mettre dans une situation financière délicate en tant que petit domaine skiable régional», déclare-t-il à Blick.

Toujours est-il que ceux qui veulent skier en Suisse et se prémunir contre un fiasco comme dans les Dolomites devraient se rendre à Stoos (SZ). Le domaine propose un dédommagement «light»: les visiteurs peuvent se faire rembourser leur abonnement journalier ou leur forfait de plusieurs jours si les conditions ne permettent pas de skier.