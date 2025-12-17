Les météorologues prévoient très peu de chutes de neige en montagne. Sur les 1823 remontées mécaniques, seules 612 sont actuellement en service, soit environ un tiers.

Milena Kälin et Martin Schmidt

Le week-end prochain, tous les domaines skiables devraient être ouverts pour que les amateurs de la glisse en profitent durant les fêtes. Mais dans des villages touristiques comme Gstaad (BE), Zermatt (VS) ou Arosa (GR), seule une très fine couche de neige recouvre les toits des chalets. Et en plaine, c'est encore pire.

Cette situation devrait rester ainsi, estime Yves Karrer. «La probabilité que quelques flocons de neige parviennent jusqu'en plaine les jours de Noël est d'environ 10%», annonce l'expert de MétéoSuisse. «Et pour un Noël blanc, c'est-à-dire une neige qui reste au sol, les chances sont encore plus faibles.»

Selon lui, les conditions ne sont pas meilleures en montagne. Actuellement, quelques flocons de neige tombent sur le versant sud des Alpes. Vendredi, on attend un peu de neige dans les Alpes occidentales uniquement au-dessus de 2000 mètres. «Il ne faut pas s'attendre à des quantités de neige significatives dans les Alpes d'ici Noël», précise le météorologue.

Un coup d'œil sur le bulletin d'enneigement de Suisse Tourisme donne une idée de la situation: 1835,1 des 7232,1 kilomètres de pistes sont ouverts, tandis que 612 des 1823 remontées mécaniques sont en marche (état mardi, données de la SRF). Pour l'instant, aucun domaine skiable n'a ouvert toutes ses pistes. Une mise en exploitation complète en Suisse à partir du week-end prochain paraît irréalisable.

Blick a demandé à six directeurs de remontées mécaniques et domaines de ski à quel point l'état des pistes les préoccupent.

Mario Gertschen, Belalp (Valais)

La station de Belalp est ouverte depuis le 6 décembre. «Sans enneigement artificiel, cet hiver aurait été difficile. Mais nous avons pu enneiger les pistes pendant la phase de froid début novembre», raconte le directeur, Mario Gertschen. Une méthode qui a permis l'ouverture de la moitié des pistes pour les vacances de Noël. Il s'agit des surfaces situées entre 2000 et 2500 mètres d'altitude qui peuvent être enneigées. «Pour skier, c'est super là-bas.» Au-dessus, les pistes sont encore fermées. Sur les terrains rocheux, il faudrait encore beaucoup plus de neige. «Mais à Noël, c'est surtout la météo qui sera déterminante», explique le chef des remontées mécaniques.

Hansruedi Burgener, région de la Jungfrau (Berne)

Dans la région bernoise de la Jungfrau, les remontées mécaniques sont en marche depuis fin novembre, avec 48 des 62 installations ouvertes. «La neige adhère facilement. Il est facile de skier partout», déclare Hansruedi Burgener, responsable des pistes de Kleine Scheidegg. Grâce à la situation et à l'enneigement technique, il s'attend à de bonnes conditions pour les fêtes de fin d'année. Mais il nuance: «Bien sûr, cela ne ferait pas de mal qu'un peu de neige fraîche tombe d'ici aux fêtes.»





Reto Bieri, Engadine Saint-Moritz (GR)

Il n'y a qu'en Engadine que personne ne se plaint du manque de neige. «Le domaine skiable de Corviglia a entamé la saison d'hiver fin novembre dans les meilleures conditions possibles», se réjouit le directeur Reto Bieri. Le week-end prochain, la quasi-totalité des 150 kilomètres de pistes devrait être ouverte aux amateurs de sports d'hiver. La clientèle estime que les conditions d'enneigement sont «excellentes». Reto Bieri s'attend même à de la neige fraîche.

Blick s'est également renseigné auprès d'autres remontées mécaniques dans les Grisons, comme Arosa. Les responsables n'ont toutefois pas répondu aux questions.





Urs Keller, Hoch-Ybrig (Schwytz)

La station de sports d'hiver de Hoch-Ybrig, dans le canton de Schwytz, est ouverte depuis fin novembre: actuellement, environ 10 kilomètres de pistes sur les 50 sont ouverts aux amateurs de sports d'hiver. Les pistes sont recouvertes d'approximativement un demi-mètre de neige. «Il fait encore un peu trop chaud pour produire de la neige artificielle», déclare Urs Keller, directeur des remontées mécaniques. Mais il se dit satisfait du début de la saison, car le domaine skiable a également ouvert une nouvelle remontée mécanique. «Il ne manque que la neige fraîche et des températures hivernales. Et ce serait parfait.»

Sascha Leitner, Melchsee-Frutt (Obwald)

Dans le domaine skiable de Melchsee-Frutt, il n'y a que 4 pistes sur 17 ouvertes à ce jour. C'est un mixte entre neige naturelle et enneigement technique. «La situation météorologique actuelle est un défi, en particulier en dessous de 1800 mètres sur les tronçons de neige naturelle. Les perspectives restent modérées jusqu'à la fin de l'année», déclare Sascha Leitner du service des pistes. Malgré des conditions difficiles, il estime que le début de la saison a bien commencé.

Stefan Hallenbarter, Engelberg-Titlis (Obwald)

«Dès le 11 octobre, nous avons pu ouvrir les premières pistes», explique Stefan Hallenbarter. Quinze des 23 pistes ont été ouvertes. Le responsable du service des pistes aux remontées mécaniques du Titlis se dit satisfait des conditions d'enneigement: «Lorsque les températures sont favorables, nous produisons de la neige artificielle pour garantir des conditions de pointe.» Actuellement, il y a près de 80 centimètres de neige sur les pistes.