Dans la soirée du dimanche 1er novembre, une piétonne de 19 ans est décédée sur l'autoroute A12, après avoir été heurtée par des véhicules aux alentours de Marsens (FR). La Police cantonale de Fribourg a lancé un appel à témoignages.

Une piétonne de 19 ans décède après avoir été percutée sur l'A12 à Marsens (FR)

Une piétonne de 19 ans décède après avoir été percutée sur l'A12 à Marsens (FR)

Ellen De Meester Journaliste Blick

Dans la soirée du dimanche 1er novembre, une jeune piétonne âgée de 19 ans a été heurtée par plusieurs véhicules circulant en direction de Vevey, sur l’autoroute A12. L’incident s’est produit au niveau de la commune Marsens (FR), alerte la Police cantonale de Fribourg.

La circulation a été totalement interrompue entre Rossens et Bulle durant environ six heures, alors que plusieurs patrouilles de Police, les ambulanciers des ASF et les pompiers du Bataillon Sud intervenaient sur place. Alertés vers 18h45, les forces de l’ordre n’ont pu «que constater le décès de la malheureuse», indique un communiqué. Le Ministère public a ouvert une instruction.

La Police lance un appel à témoins

Alors que l'enquête en cours devra déterminer les conditions exactes de ce décès, la Police cantonale de Fribourg a lancé un appel à témoignages. Toute personne ayant été témoins des faits ou étant en mesure de fournir des informations est priée de composer le 026 347 01 17.

Pour apporter un soutien immédiat aux personnes impliquées, l'Equipe mobile d'urgences psychosociales (EMUPS) a également été appelée en renfort. «La défunte a été prise en charge par le personnel des pompes funèbres du service, tandis que les véhicules accidentés ont été pris en charge par un dépanneur de service, précise le communiqué de la Police cantonale. Une entreprise spécialisée est également intervenue pour remettre en état la chaussée.»