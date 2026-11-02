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Une enquête est en cours
Deux randonneurs retrouvés morts dans le canton d'Uri

Deux randonneurs ont perdu la vie dimanche à Göschenen (UR). La police cantonale d'Uri a confirmé leur décès après une vaste opération de recherche. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.
Publié: il y a 4 minutes
La police cantonale d'Uri a confirmé lundi le décès des deux personnes portées disparues.
Photo: zVg
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux randonneurs sont décédés dimanche à Göschenen (UR). Après une vaste opération de recherche, les secours ont retrouvé deux personnes sans vie, a indiqué lundi la police cantonale d'Uri. La police a été informée de l'accident dimanche, peu avant 14h00. Les secours ont alors immédiatement lancé une vaste opération de recherche. La police n'a donné aucune information sur l'identité des deux victimes.

Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête en cours. Celle-ci est menée par la police cantonale d'Uri sous la direction du Ministère public cantonal. La Rega, le Secours alpin suisse et le Care Team Uri sont intervenus. Une entreprise de pompes funèbres privée, ainsi que le parquet d'Uri et la police cantonale d'Uri, étaient également présents sur place.

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