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Electricité coupée pendant 50 minutes
Un homme meurt électrocuté dans un transformateur CFF près d'une gare

Un homme est mort dimanche matin dans un poste de transformation des CFF près de la gare de Cham (ZG), électrocuté. L’alimentation a été coupée près de 50 minutes, provoquant des perturbations ferroviaires durant plusieurs heures.
Publié: il y a 1 minute
La victime s'est introduite peu après dix heures dans une zone clôturée sous haute tension. (image d'illustration)
Photo: Keystone

Un homme a été mortellement électrocuté dimanche près de la gare de Cham (ZG). L'alimentation électrique de la gare a dû être coupée pendant environ 50 minutes pour permettre le sauvetage.

Selon les autorités judiciaires zougoises, l'accident s'est produit peu après 10h00 dans un poste de transformation clôturé des CFF. Les secours n'ont pas pu immédiatement accéder à l'homme, car il existait toujours un risque d'électrocution. Des spécialistes ont d'abord dû mettre l'installation hors tension, peut-on lire dans un communiqué diffusé lundi.

La coupure d’électricité a entraîné d’importantes perturbations et des retards dans le trafic ferroviaire. Ceux-ci ont duré plusieurs heures. Les circonstances exactes de l’accident restent floues et font l’objet d’une enquête. Outre la police de Zoug, les pompiers, les services de secours et des spécialistes des CFF sont intervenus.

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